Вы можете указать уровень баланса, при достижении которого будут отправляться уведомления в виде SMS и письма на e-mail. Уведомления приходят на контактные данные, указанные во вкладке «Профиль» создателя аккаунта.

Настройка производится во вкладке «Баланс» (Имя пользователя => Баланс).



