Этапы настройки гарнитуры в сервисе и возможные проблемы описаны в этом разделе. Перед началом настройки подключите гарнитуру к компьютеру.



Качественная связь важна при общении с клиентами. Поэтому для звонков из сервиса рекомендуем использовать USB-гарнитуру. Список гарнитур, которые прошли проверку нашими пользователями, доступен в разделе «Рекомендуемые гарнитуры».







Автоматический тест связи

Рекомендуем проводить автоматический тест связи каждый раз перед началом обзвона клиентов. Для запуска автоматического теста связи перейдите Имя ➞ Настройки ➞ Настройка гарнитуры.





Если тест прошел успешно, переходите к тестовому звонку.

Если система указывает на ошибки, то исправьте их, прежде чем приступить в тестовому звонку.





Тестовый звонок

Поможет понять насколько хорошо вас услышит клиент при звонке. Чтобы проверить качество связи:

Нажмите на кнопку "Начать тест" Прослушайте инструкцию от робота о дальнейших действиях

После сигнала проговорите любую фразу. У вас есть 10 секунд для записи Прослушайте запись. В записи вы услышите свой голос таким, как бы его слышал клиент.









Можете приступать к обзвону клиентов, если качество связи вас устраивает. При проблемах со связью проверьте настройки гарнитуры в операционной системе (см. ниже).





Возможные проблемы









ГАРНИТУРА НЕ ПОДКЛЮЧЕНА К КОМПЬЮТЕРУ ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ИСПРАВНОСТЬ ГАРНИТУРЫ: 一 для звонков допустимо использовать только гарнитуру и микрофоном;

一 проверьте, подключена ли гарнитура к компьютеру;

一 гарнитура должна быть подключена напрямую к компьютеру без использования переходников;

一 если гарнитура предполагает 2 провода (микрофон и наушники), проверьте подключение обоих в соответствующие гнезда;

一 проверьте контроллер звука на гарнитуре (возможно, звук отключен на пульте гарнитуры);

一 проверьте исправность гарнитуры на другом компьютере .

НАСТРОЙКИ ГАРНИТУРЫ В ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ:

1. Откройте параметры звука, кликнув правой кнопкой мыши на значок динамика на панели задач.





2. Выберите устройство ввода и проверьте громкость. В качестве устройства вывода выберите наушники гарнитуры, микрофон гарнитуры выберите устройством ввода.











3. Установите микрофон устройством ввода для браузера. Откройте параметры устройств и громкости приложений (звук → параметры устройств и громкости приложений). Выставите громкость 90 - 100 для браузера и выберите устройством ввода Микрофон гарнитуры.











4. Разрешите доступ к микрофону. Откройте параметры конфиденциальности микрофона (звук → параметры конфиденциальности для микрофона) и разрешите классическим приложениям доступ к микрофону.







5. Отключите другие микрофоны в статусе "Готов" и проверьте, чтобы микрофоны не использовались как устройство вывода (динамики).



6. Проверьте качество связи через стандартную программу "Запись голоса" (Пуск → Запись голоса) на предмет посторонних звуков, помех и гула.







ДОСТУП К МИКРОФОНУ В БРАУЗЕРЕ Нужно разрешить доступ к микрофону в браузере. Инструкции для часто используемых браузеров вы найдете ниже. Нужно разрешить доступ к микрофону в браузере. Инструкции для часто используемых браузеров вы найдете ниже.

Google Chrome

Кликнуть на значок камеры в правом углу адресной строки → Разрешить Скорозвону доступ к микрофону → Нажать "Настроить", чтобы перейти к выбору микрофона → Выбрать микрофон гарнитуры.













Кликнуть на значок камеры в правом углу адресной строки → Разрешить Скорозвону доступ к микрофону → Нажать "Настроить", чтобы перейти к выбору микрофона → Выбрать микрофон гарнитуры. Mozilla Firefox

В момент перехода на страницу гарнитуры или при попытке звонка разрешите доступ к микрофону или настройте разрешение через меню браузера. Меню браузера ☰ → Настройки → Приватность и защита → Разрешения → Микрофон → Параметры → Вставить ссылку сайта https://app.skorozvon.ru/

В момент перехода на страницу гарнитуры или при попытке звонка разрешите доступ к микрофону или настройте разрешение через меню браузера. Меню браузера ☰ → Настройки → Приватность и защита → Разрешения → Микрофон → Параметры → Вставить ссылку сайта https://app.skorozvon.ru/











Яндекс.Браузер

Кликнуть на значок микрофона в правом углу адресной строки → Разрешить Скорозвону доступ к микрофону

или Меню браузера ☰ → Настройки → Безопасность → Сайты → Расширенные настройки сайтов → Доступ к микрофону











СТАРАЯ ВЕРСИЯ БРАУЗЕРА Обновите версию браузера для работы в сервисе. В настройках браузера вы найдете информацию о версии и сможете ее обновить. Как правило, при входе на страницу с информацией о версии, браузер автоматически запускает обновление.

Обновите версию браузера для работы в сервисе. В настройках браузера вы найдете информацию о версии и сможете ее обновить. Как правило, при входе на страницу с информацией о версии, браузер автоматически запускает обновление.

Google Chrome

Меню браузера ፧ → Справка → О браузере Google Chrome













Меню браузера ፧ → Справка → О браузере Google Chrome Mozilla Firefox

Меню браузера ☰ → Справка → О Firefox













ПРОЧИЕ ПРОБЛЕМЫ: ЭХО, ШУМ, ТИХО СЛЫШНО



ЭХО ИЛИ ШУМ В НАУШНИКАХ

1. Отключите прослушивание с микрофона. Параметры звука → Панель управления звуком → Запись → Выберите микрофон → Прослушать → Снять галку с "Прослушивать с этого устройства"



2. Снизьте чувствительность микрофона до уровня 70-80. Параметры звука → Панель управления звуком → Запись → Выберите микрофон → Уровни





3. Отключите другие микрофоны в статусе "Готов" щелчком правой кнопки мыши.







1. Отключите прослушивание с микрофона. Параметры звука → Панель управления звуком → Запись → Выберите микрофон → Прослушать → Снять галку с "Прослушивать с этого устройства" 2. Снизьте чувствительность микрофона до уровня 70-80. Параметры звука → Панель управления звуком → Запись → Выберите микрофон → Уровни 3. Отключите другие микрофоны в статусе "Готов" щелчком правой кнопки мыши. ТИХО СЛЫШНО или ТИХИЙ МИКРОФОН

一 проверьте уровень громкости микрофона в системе

一 если установлен Skype, отключите автоматическую настройку звука. Инструменты → Настройки → Настройки звука и снимите чек-бокс с автоматической настройки микрофона и динамиков













一 проверьте уровень громкости микрофона в системе 一 если установлен Skype, отключите автоматическую настройку звука. Инструменты → Настройки → Настройки звука и снимите чек-бокс с автоматической настройки микрофона и динамиков ЗВУК ПРЕРЫВАЕТСЯ или СЛЫШНО ТРЕСК

Проверьте скорость и стабильность интернета





После устранения проблем повторно запустите автоматический тест и совершите тестовый звонок. Если самостоятельно справиться с проблемой не удалось, напишите в службу поддержки сервиса.