Настройка гарнитуры
Этапы настройки гарнитуры в сервисе и возможные проблемы описаны в этом разделе. Перед началом настройки подключите гарнитуру к компьютеру.
Качественная связь важна при общении с клиентами. Поэтому для звонков из сервиса рекомендуем использовать USB-гарнитуру. Список гарнитур, которые прошли проверку нашими пользователями, доступен в разделе «Рекомендуемые гарнитуры».
Автоматический тест связи
Рекомендуем проводить автоматический тест связи каждый раз перед началом обзвона клиентов. Для запуска автоматического теста связи перейдите Имя ➞ Настройки ➞ Настройка гарнитуры.
Если тест прошел успешно, переходите к тестовому звонку.
Если система указывает на ошибки, то исправьте их, прежде чем приступить в тестовому звонку.
Тестовый звонок
Поможет понять насколько хорошо вас услышит клиент при звонке. Чтобы проверить качество связи:
- Нажмите на кнопку "Начать тест"
- Прослушайте инструкцию от робота о дальнейших действиях
- После сигнала проговорите любую фразу. У вас есть 10 секунд для записи
- Прослушайте запись. В записи вы услышите свой голос таким, как бы его слышал клиент.
Можете приступать к обзвону клиентов, если качество связи вас устраивает. При проблемах со связью проверьте настройки гарнитуры в операционной системе (см. ниже).
Возможные проблемы
2. Доступ к микрофону в браузере
3. Старая версия браузера
4. Прочие проблемы: эхо, шум, тихо слышно
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ГАРНИТУРА НЕ ПОДКЛЮЧЕНА К КОМПЬЮТЕРУ
- ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ИСПРАВНОСТЬ ГАРНИТУРЫ: 一 для звонков допустимо использовать только гарнитуру и микрофоном;
- НАСТРОЙКИ ГАРНИТУРЫ В ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ:
1. Откройте параметры звука, кликнув правой кнопкой мыши на значок динамика на панели задач.
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ДОСТУП К МИКРОФОНУ В БРАУЗЕРЕНужно разрешить доступ к микрофону в браузере. Инструкции для часто используемых браузеров вы найдете ниже.
- Google Chrome
Кликнуть на значок камеры в правом углу адресной строки → Разрешить Скорозвону доступ к микрофону → Нажать "Настроить", чтобы перейти к выбору микрофона → Выбрать микрофон гарнитуры.
- Mozilla Firefox
В момент перехода на страницу гарнитуры или при попытке звонка разрешите доступ к микрофону или настройте разрешение через меню браузера. Меню браузера ☰ → Настройки → Приватность и защита → Разрешения → Микрофон → Параметры → Вставить ссылку сайта https://app.skorozvon.ru/
- Яндекс.Браузер
Кликнуть на значок микрофона в правом углу адресной строки → Разрешить Скорозвону доступ к микрофону
или Меню браузера ☰ → Настройки → Безопасность → Сайты → Расширенные настройки сайтов → Доступ к микрофону
СТАРАЯ ВЕРСИЯ БРАУЗЕРАОбновите версию браузера для работы в сервисе. В настройках браузера вы найдете информацию о версии и сможете ее обновить. Как правило, при входе на страницу с информацией о версии, браузер автоматически запускает обновление.
- Google Chrome
Меню браузера ፧ → Справка → О браузере Google Chrome
- Mozilla Firefox
ПРОЧИЕ ПРОБЛЕМЫ: ЭХО, ШУМ, ТИХО СЛЫШНО
- ЭХО ИЛИ ШУМ В НАУШНИКАХ
1. Отключите прослушивание с микрофона. Параметры звука → Панель управления звуком → Запись → Выберите микрофон → Прослушать → Снять галку с "Прослушивать с этого устройства"
2. Снизьте чувствительность микрофона до уровня 70-80. Параметры звука → Панель управления звуком → Запись → Выберите микрофон → Уровни
3. Отключите другие микрофоны в статусе "Готов" щелчком правой кнопки мыши.
- ТИХО СЛЫШНО или ТИХИЙ МИКРОФОН
一 проверьте уровень громкости микрофона в системе
一 если установлен Skype, отключите автоматическую настройку звука. Инструменты → Настройки → Настройки звука и снимите чек-бокс с автоматической настройки микрофона и динамиков
- ЗВУК ПРЕРЫВАЕТСЯ или СЛЫШНО ТРЕСК
Проверьте скорость и стабильность интернета
一 проверьте, подключена ли гарнитура к компьютеру;
一 гарнитура должна быть подключена напрямую к компьютеру без использования переходников;
一 если гарнитура предполагает 2 провода (микрофон и наушники), проверьте подключение обоих в соответствующие гнезда;
一 проверьте контроллер звука на гарнитуре (возможно, звук отключен на пульте гарнитуры);
一 проверьте исправность гарнитуры на другом компьютере .
2. Выберите устройство ввода и проверьте громкость. В качестве устройства вывода выберите наушники гарнитуры, микрофон гарнитуры выберите устройством ввода.
3. Установите микрофон устройством ввода для браузера. Откройте параметры устройств и громкости приложений (звук → параметры устройств и громкости приложений). Выставите громкость 90 - 100 для браузера и выберите устройством ввода Микрофон гарнитуры.
4. Разрешите доступ к микрофону. Откройте параметры конфиденциальности микрофона (звук → параметры конфиденциальности для микрофона) и разрешите классическим приложениям доступ к микрофону.
5. Отключите другие микрофоны в статусе "Готов" и проверьте, чтобы микрофоны не использовались как устройство вывода (динамики).
6. Проверьте качество связи через стандартную программу "Запись голоса" (Пуск → Запись голоса) на предмет посторонних звуков, помех и гула.
После устранения проблем повторно запустите автоматический тест и совершите тестовый звонок. Если самостоятельно справиться с проблемой не удалось, напишите в службу поддержки сервиса.