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Настройка гарнитуры и возможные проблемы

Этапы настройки гарнитуры в сервисе и возможные проблемы описаны в этом разделе. Перед началом настройки подключите гарнитуру к компьютеру

Качественная связь важна при общении с клиентами. Поэтому для звонков из сервиса рекомендуем использовать USB-гарнитуру. Список гарнитур, которые прошли проверку нашими пользователями, доступен в разделе «Рекомендуемые гарнитуры».


Автоматический тест связи

Рекомендуем проводить автоматический тест связи каждый раз перед началом обзвона клиентов. Для запуска автоматического теста связи перейдите Имя ➞ Настройки ➞ Настройка гарнитуры.

Общий тест

Если тест прошел успешно, переходите к тестовому звонку.

Если система указывает на ошибки, то исправьте их, прежде чем приступить в тестовому звонку.


Тестовый звонок

Поможет понять насколько хорошо вас услышит клиент при звонке. Чтобы проверить качество связи:

  1. Нажмите на кнопку "Начать тест" 
  2. Прослушайте инструкцию от робота о дальнейших действиях
  3. После сигнала проговорите любую фразу. У вас есть 10 секунд для записи
  4. Прослушайте запись. В записи вы услышите свой голос таким, как бы его слышал клиент.

тестовый звонок


Можете приступать к обзвону клиентов, если качество связи вас устраивает. При проблемах со связью проверьте настройки гарнитуры в операционной системе (см. ниже).


Возможные проблемы


1. Гарнитура не подключена к компьютеру
2. Доступ к микрофону в браузере
3. Старая версия браузера
4. Прочие проблемы: эхо, шум, тихо слышно


  1. ГАРНИТУРА НЕ ПОДКЛЮЧЕНА К КОМПЬЮТЕРУ
    • ПОДКЛЮЧЕНИЕ И ИСПРАВНОСТЬ ГАРНИТУРЫ:
      • 一 для звонков допустимо использовать только гарнитуру и микрофоном;
      一 проверьте, подключена ли гарнитура к компьютеру;
      一 гарнитура должна быть подключена напрямую к компьютеру без использования переходников;
      一 если гарнитура предполагает 2 провода (микрофон и наушники), проверьте подключение обоих в соответствующие гнезда;
      一 проверьте контроллер звука на гарнитуре (возможно, звук отключен на пульте гарнитуры);
      一 проверьте исправность гарнитуры на другом компьютере .

    • НАСТРОЙКИ ГАРНИТУРЫ В ОПЕРАЦИОННОЙ СИСТЕМЕ:
      1. Откройте параметры звука, кликнув правой кнопкой мыши на значок динамика на панели задач. Параметры звука



      • 2. Выберите устройство ввода и проверьте громкость. В качестве устройства вывода выберите наушники гарнитуры, микрофон гарнитуры выберите устройством ввода.

      Устройства ввода и вывода



      3. Установите микрофон устройством ввода для браузера. Откройте параметры устройств и громкости приложений (звук → параметры устройств и громкости приложений). Выставите громкость 90 - 100 для браузера и выберите устройством ввода Микрофон гарнитуры.

      параметры устройств и громкости приложений



      4. Разрешите доступ к микрофону. Откройте параметры конфиденциальности микрофона (звук → параметры конфиденциальности для микрофона) и разрешите классическим приложениям доступ к микрофону.

       доступ к микрофону

      5. Отключите другие микрофоны в статусе "Готов" и проверьте, чтобы микрофоны не использовались как устройство вывода (динамики). 

      6. Проверьте качество связи через стандартную программу "Запись голоса" (Пуск → Запись голоса) на предмет посторонних звуков, помех и гула.



  2. ДОСТУП К МИКРОФОНУ В БРАУЗЕРЕ

     Нужно разрешить доступ к микрофону в браузере. Инструкции для часто используемых браузеров вы найдете ниже. 

    • Google Chrome
      Кликнуть на значок камеры в правом углу адресной строки → Разрешить Скорозвону доступ к микрофону → Нажать "Настроить", чтобы перейти к выбору микрофона → Выбрать микрофон гарнитуры. 

      Разрешение Google1



    • Mozilla Firefox
      В момент перехода на страницу гарнитуры или при попытке звонка разрешите доступ к микрофону или настройте разрешение через меню браузера. Меню браузера ☰ → Настройки → Приватность и защита → Разрешения → Микрофон → Параметры → Вставить ссылку сайта https://app.skorozvon.ru/  


      • Мозила



    • Яндекс.Браузер
      Кликнуть на значок микрофона в правом углу адресной строки → Разрешить Скорозвону доступ к микрофону
      или Меню браузера ☰  → Настройки → Безопасность → Сайты → Расширенные настройки сайтов → Доступ к микрофону 

      Я. Браузер



  3. СТАРАЯ ВЕРСИЯ БРАУЗЕРА  

     Обновите версию браузера для работы в сервисе. В настройках браузера вы найдете информацию о версии и сможете ее обновить. Как правило, при входе на страницу с информацией о версии, браузер автоматически запускает обновление.

    • Google Chrome
      Меню браузера ፧ → Справка → О браузере Google Chrome 

      Обновить браузер



    • Mozilla Firefox
      • Меню браузера ☰ → Справка → О Firefox 


      Обновить браузер 2



  4. ПРОЧИЕ ПРОБЛЕМЫ: ЭХО, ШУМ, ТИХО СЛЫШНО 
    • ЭХО ИЛИ ШУМ В НАУШНИКАХ
      1. Отключите прослушивание с микрофона. Параметры звука → Панель управления звуком → Запись → Выберите микрофон → Прослушать → Снять галку с "Прослушивать с этого устройства"  Не прослушивать с данного устройсива

      2. Снизьте чувствительность микрофона до уровня 70-80. Параметры звука → Панель управления звуком → Запись → Выберите микрофон → Уровни  Уровень чувствительности


      3. Отключите другие микрофоны в статусе "Готов" щелчком правой кнопки мыши.  Отключить другие микрофоны


    • ТИХО СЛЫШНО или ТИХИЙ МИКРОФОН
      一 проверьте уровень громкости микрофона в системе 
      一 если установлен Skype, отключите автоматическую настройку звука. Инструменты → Настройки → Настройки звука и снимите чек-бокс с автоматической настройки микрофона и динамиков
        
      Skype



    • ЗВУК ПРЕРЫВАЕТСЯ или СЛЫШНО ТРЕСК
      Проверьте скорость и стабильность интернета

После устранения проблем повторно запустите автоматический тест и совершите тестовый звонок. Если самостоятельно справиться с проблемой не удалось, напишите в службу поддержки сервиса.