Для звонков из сервиса можем порекомендовать гарнитуры, о которых мы получили хорошие отзывы от наших клиентов.

По поводу аналоговых гарнитур (с двумя джеками), их использует много клиентов, но с ними чаще возникают проблемы по настройкам.

Основные жалобы на шум, треск.

Поэтому мы рекомендуем приобретать гарнитуры USB, с ними инцидентов как правило не возникает, звук передается без помех.

Из USB гарнитур рекомендуем:

- Logitech PC Headset 960 USB

- Гарнитуры марки Plantronics, они считаются профессиональным, например Plantronics Audio 628

- Sennheiser PC 8 USB

- Accutone M1000 USB

Из простых вариантов аналоговых гарнитур наши клиенты рекомендуют:

- Sven AP-010MV

- Sven AP-600

Важно! Перед приобретением аналоговой гарнитуры рекомендуем проверить тип входа для штекеров гарнитуры - в современных моделях используется комбинированный вход для аналоговой гарнитуры. В таком случае нужно будет приобретать устройство с одним разъемом.

Если у вас два входа - один для микрофона и один для наушников - вам нужно приобретать гарнитуру с двумя разъемами.