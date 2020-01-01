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Настройка связи при Веб-звонке

При Веб-звонке передача звука осуществляется через Adobe Flash Player.

Для веб-звонков необходимо использовать компьютерную гарнитуру. Также необходимо наличие Adobe Flash версии выше 11.4. Пройдите по ссылке, чтобы проверить версию Flash.

Для переключения необходимо перейти в Кабинет (Имя пользователя), в разделе «Телефония» выбрать режим звонка «Веб-звонок».

Настройка связи при Веб-звонке

Далее необходимо пройти «Общий тест». По результатам теста должны стоять все галочки.

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Если какой-либо параметр не настроен, напротив отобразится красный значок и подсказка с необходимыми настройками:

  • Проверка версии браузера

«Для корректной работы сервиса необходимо установить браузер Google Chrome или Mozilla Firefox» Ссылки для скачивания браузеров:

Google Chrome

Mozilla Firefox

«Для корректной работы сервиса рекомендуем обновить версию браузера»

Google Chrome

Mozilla Firefox

  • Проверка версии Adobe Flash

«Для работы функции звонка через браузер необходимо установить AdobeFlash Player версии не ниже 11.4».                        Установите AdobeFlash Player по ссылке  

  • Проверка доступности Adobe Flash
«Разблокируйте плагин Adobe Flash»

Adobe Flash может быть заблокирован браузером, либо плагином, например FlashBlock. Если нет возможности разблокировать самостоятельно, обратитесь в поддержку «Скорозвон». Написать в отдел технической поддержки можно из сервиса либо отправить письмо на welcome@skorozvon.ru 

  • Проверка конфликтующих плагинов                                                                                                                                                             
  • «В данный момент активно несколько разных версий Adobe Flash. Отключите одну из них»  

Если вы используете браузер Google Chrome или браузеры, созданные на его основе (Yandex-браузер, Mail.Ru Интернет, Rambler Нихром, Opera), необходимо в адресной строке браузера набрать chrome://plugins, на странице справа нажать «Подробнее», в модуле Adobe Flash Player отключить все плагины Shockwave Flash, кроме самого последнего по номеру версии. После изменения настроек необходимо перезагрузить страницу с сервисом «Скорозвон».

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  • Проверка наличия микрофона

 «Не найдено подключенных микрофонов»

Необходимо подключить гарнитуру к компьютеру и настроить:

  • Проверка разрешения микрофона

 «Предоставьте доступ к микрофону»

Необходимо предоставить доступ к микрофону в настройках Flash.

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Дополнительно нужно произвести настройки микрофона во Flash.

Настройки производятся во вкладке с изображением микрофона. Нужно убедиться, что установлен верный микрофон, громкость записи в среднем положении, стоит галка "Уменьшить эхо".

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Если Вы используете Google Chrome, необходимо убедиться, что браузер не запрашивает разрешение дополнительно. Сообщение может появиться в верхней части браузера.

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  • Проверка сигнала микрофона

 «Уровень сигнала на текущем микрофоне слишком низкий. Увеличьте громкость записи или выберите другой микрофон»

Настройки совершаются на компьютере. В меню Пуск => Панель управления => Звук => Запись. Проверьте, чтобы активным (выделяется зеленой галочкой) был только один микрофон (Не должно быть других в статусе «Готов»). Двойным нажатием правой кнопки мыши на микрофон откройте свойства и выберите Уровни. Отрегулируйте громкость микрофона и усиление.

  • Проверка соединения

 «Отсутствует соединение с сервером. Обратитесь к администратору сети или в поддержку «Скорозвон»

Написать в отдел технической поддержки можно из сервиса либо отправить письмо на welcome@skorozvon.ru

  • Проверка соединения

 «На маршруте обнаружена петля. Обратитесь к администратору сети или в поддержку «Скорозвон»

Написать в отдел технической поддержки можно из сервиса.

Если на компьютере запущен Skype, то рекомендуем в настройках отключить автоматическую регулировку звука, так как эта настройка может искажать звук в Скорозвоне.

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При успешном прохождении Общего теста можно совершать звонки из сервиса.