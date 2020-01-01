Настройка связи при Веб-звонке

При Веб-звонке передача звука осуществляется через Adobe Flash Player.

Для веб-звонков необходимо использовать компьютерную гарнитуру. Также необходимо наличие Adobe Flash версии выше 11.4. Пройдите по ссылке, чтобы проверить версию Flash.

Для переключения необходимо перейти в Кабинет (Имя пользователя), в разделе «Телефония» выбрать режим звонка «Веб-звонок».

Далее необходимо пройти «Общий тест». По результатам теста должны стоять все галочки.

Если какой-либо параметр не настроен, напротив отобразится красный значок и подсказка с необходимыми настройками:

Проверка версии браузера

«Для корректной работы сервиса необходимо установить браузер Google Chrome или Mozilla Firefox» Ссылки для скачивания браузеров:

Google Chrome

Mozilla Firefox

«Для корректной работы сервиса рекомендуем обновить версию браузера»

Google Chrome

Mozilla Firefox

Проверка версии Adobe Flash

«Для работы функции звонка через браузер необходимо установить AdobeFlash Player версии не ниже 11.4». Установите AdobeFlash Player по ссылке

Проверка доступности Adobe Flash



«Разблокируйте плагин Adobe Flash» Adobe Flash может быть заблокирован браузером, либо плагином, например FlashBlock. Если нет возможности разблокировать самостоятельно, обратитесь в поддержку «Скорозвон». Написать в отдел технической поддержки можно из сервиса либо отправить письмо на welcome@skorozvon.ru Проверка конфликтующих плагинов

«В данный момент активно несколько разных версий Adobe Flash. Отключите одну из них» Если вы используете браузер Google Chrome или браузеры, созданные на его основе (Yandex-браузер, Mail.Ru Интернет, Rambler Нихром, Opera), необходимо в адресной строке браузера набрать chrome://plugins, на странице справа нажать «Подробнее», в модуле Adobe Flash Player отключить все плагины Shockwave Flash, кроме самого последнего по номеру версии. После изменения настроек необходимо перезагрузить страницу с сервисом «Скорозвон». Проверка наличия микрофона «Не найдено подключенных микрофонов» Необходимо подключить гарнитуру к компьютеру и настроить: Проверка разрешения микрофона «Предоставьте доступ к микрофону» Необходимо предоставить доступ к микрофону в настройках Flash. Дополнительно нужно произвести настройки микрофона во Flash. Настройки производятся во вкладке с изображением микрофона. Нужно убедиться, что установлен верный микрофон, громкость записи в среднем положении, стоит галка "Уменьшить эхо". Если Вы используете Google Chrome, необходимо убедиться, что браузер не запрашивает разрешение дополнительно. Сообщение может появиться в верхней части браузера.

Проверка сигнала микрофона «Уровень сигнала на текущем микрофоне слишком низкий. Увеличьте громкость записи или выберите другой микрофон» Настройки совершаются на компьютере. В меню Пуск => Панель управления => Звук => Запись. Проверьте, чтобы активным (выделяется зеленой галочкой) был только один микрофон (Не должно быть других в статусе «Готов»). Двойным нажатием правой кнопки мыши на микрофон откройте свойства и выберите Уровни. Отрегулируйте громкость микрофона и усиление. Проверка соединения «Отсутствует соединение с сервером. Обратитесь к администратору сети или в поддержку «Скорозвон» Написать в отдел технической поддержки можно из сервиса либо отправить письмо на welcome@skorozvon.ru Проверка соединения «На маршруте обнаружена петля. Обратитесь к администратору сети или в поддержку «Скорозвон» Написать в отдел технической поддержки можно из сервиса. Если на компьютере запущен Skype, то рекомендуем в настройках отключить автоматическую регулировку звука, так как эта настройка может искажать звук в Скорозвоне.

При успешном прохождении Общего теста можно совершать звонки из сервиса.