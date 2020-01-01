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Настройка связи при WebRTC

WebRTC - это режим звонка через интернет без необходимости устанавливать и настраивать Adobe Flash. В некоторых случаях качество связи будет лучше, чем при Веб-звонке, так как режим WebRTC более устойчив к нестабильным каналам связи и менее требователен к ресурсам компьютера.

Перед началом настроек проверьте версию браузера Google Chrome по ссылке.Если браузер автоматически запустит обновление, то после обновления его нужно перезапустить.

Если показалась надпись «Последняя версия Google Chrome уже установлена», Вы можете приступать к дальнейшим настройкам.

1. Для переключения на WebRTC перейдите на вкладку настроек телефонии (Имя пользователя => Настройки => Телефония). В разделе «Режим звонка» выберите WebRTC.

Настройка связи при WebRTC

2. После установки режима Вам нужно проверить настройки гарнитуры на компьютере. Кликните правой кнопкой мыши по значку динамика на панели задач, выберите «Устройства воспроизведения». Или нажмите на Пуск => Панель управления => Звук => Воспроизведение.

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В открывшемся окне «Звук» проверьте звук наушников щелчком правой кнопки мыши, выбором «Проверка».

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Вы должны услышать звук в своих наушниках.

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Если Вы услышали звук тихо, можно добавить звук через «Свойства» => «Уровни».

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Если в настройках если другие устройства в статусе «Готов», отключите их щелчком правой кнопки мыши.

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3. Далее нужно проверить настройки микрофона. В во вкладке «Запись» определите микрофон, постучав по нему пальцем. Микрофон должен реагировать на звук.

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Если микрофон не реагирует на звук или реагирует слабо, нужно проверить настройки чувствительности микрофона. Кликните на работающий микрофон правой кнопкой мыши, выберите Свойства => Уровни. Установите чувствительность микрофона от 80 - 100.

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Если в настройках звука дополнительно можно установить Усиление, выставьте ползунок на 20%.

Обратите внимание, что в некоторых случаях выставленное на максимум усиление может создавать фон, шумы и эхо при звонках. Но в большинстве случаев Ваш голос будет громче звучать с настроенным усилением.

Если в настройках если другие устройства в статусе «Готов», отключите их щелчком правой кнопки мыши.

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При необходимости обратно включить устройство можно кликом правой кнопки мыши и выбором «Включить».

4. Далее проверяем настройки микрофона в браузере Google Chrome. В адресной строке нужно кликнуть на значок камеры, нажать на «Настроить».

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В открывшемся окне выберите микрофон от гарнитуры.

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Обновите страницу браузера, на которой открыт Скорозвон.

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5. Проверьте звук через Эхо-сервис (ФИО => Настройки => Телефония => Тестирование гарнитуры).

6. Если на компьютере запущен Skype, то рекомендуем в настройках отключить автоматическую регулировку звука, так как эта настройка может искажать звук в Скорозвоне.

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