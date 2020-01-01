Пополнение баланса

Войдите в личный кабинет (меню открывается при нажатии на имя в верхнем меню сервиса) и выберите раздел «Баланс». Введите сумму. Первый минимальный платеж составляет 5000 рублей.

После ввода суммы Вам доступны два варианта пополнения баланса:

1. Банковский перевод

Скачайте реквизиты счета для оплаты. Счет нужно предоставить вашему бухгалтеру. В комментарии в платежке обязательно нужно указать номер счета, по которому проводится оплата. Денежные средства автоматически зачислятся на ваш баланс, как только поступят к нам в банк. Зачисление обычно происходит от нескольких часов, поэтому оплату нужно проводить минимум за несколько часов до начала работы в сервисе (при минусовом балансе). Либо пополнить баланс оперативно можно через онлайн-платеж.



2. Онлайн платеж через Яндекс.Кассу

Выберите «Оплатить онлайн». Вы попадете на страницу оплаты, где можно выбрать удобный способ пополнения баланса.

Выбрав способ оплаты, следуйте подсказкам онлайн-терминала.