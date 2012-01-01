- Главная
- Помощь
- Мануал
- Начало работы
- Профиль
- Изменение пароля
Изменение пароля
- Видео о сервисе
- Требования для работы в сервисе
- Начало работы
- Настройка гарнитуры
- Настройка телефонии
- Профиль
- Настройка данных пользователя
- Изменение пароля
- Настройка данных счета
- Баланс
- Общие настройки
- Карточка контакта
- Контакты
- Добавление контакта в базу
- Передача контактов
- Автоматическая загрузка базы
- Логика загрузки контактов
- Добавление и удаление тега
- Логика отображения/управления тегами для менеджера и администратора
- Черный список
- Скрытие телефонных номеров
- Поиск по базе контактов
- Работа с дублями
- Прозвон и фильтры
- Работа с командой
- Сценарии
- Работа с почтой
- Настройка норм (KPI)
- Отчеты
- Отчеты
- Отчет «Входящие вызовы»
- Отчет «Результаты всех вызовов»
- Отчет «Выгрузка контактов»
- Отчет «События»
- Отчет «Взаимодействие с клиентами»
- Отчет «Результаты анкетирования»
- Отчет «Входящие заявки»
- Отчет «Проекты и обзвон роботом»
- Отчет «Нормы (KPI)»
- Отчет «Количество вызовов»
- Отчет «Результаты последних вызовов»
- Отчет «Активность менеджеров по часам»
- Отчет «Занятость сотрудников»
- Проекты (диалер)
- Автообзвон роботом
- Интеграции
- Входящие вызовы
- Гостевой доступ
Вы можете изменить пароль для входа в сервис, нажав на «Сменить пароль» во вкладке «Профиль».