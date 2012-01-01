Для выставления счета и оплаты по безналичному расчету необходимо заполнить данные своей компании. Для этого в Кабинете (Имя пользователя) в разделе Настройки - Профиль введите название компании, КПП и свой ИНН в соответствующих полях. Нажмите кнопку «Сохранить».

Внимание! Если вы не ввели данные компании и ИНН, счет выставляться не будет!