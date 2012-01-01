Верификация аккаунта
Верифицированный аккаунт получает полный доступ ко всем возможностям сервиса:
- проекты с предиктивным диалером;
- проекты по обзвону роботом;
- ручной исходящий обзвон;
- прием входящих вызовов.
До прохождения верификации данные функции ограничены. В этом разделе описаны способы верификации и возможности для оценки сервиса до верификации.
Как верифицировать аккаунт
- Оплатить услуги сервиса по счету.
При поступлении оплаты по счету аккаунт автоматически верифицируется и вы получаете полный доступ к сервису. Это самый быстрый способ верификации аккаунта.
- Отправить паспортные данные для проверки в поддержку:
- фотография/отсканированная копия паспорта (разворот с фотографией и страница с регистрацией);
- своё фото с указанным паспортом.
Как оценить возможности сервиса до прохождения верификации
- 10 тестовых рублей. На них можно протестировать сервис и совершить несколько ручных звонков;
- Запустить тестовый проект "Запусти меня" в разделе "Проекты".
Это учебный проект, который расскажет и покажет как строится работа;
- Запустить тестовые проекты по обзвону роботом:
• «Только ролик». Робот позвонит, клиенты послушают ролик;
• «Жми на кнопку». После ролика робот предложит нажать на кнопку и соединит с оператором;
- Посмотреть на нашем сайте видеоинструкции по быстрому запуску и возможностям сервиса.
• «Скажи “Да!». После ролика робот предложит прислать смс с подробностями.