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Верификация аккаунта


Верифицированный аккаунт получает полный доступ ко всем возможностям сервиса:

  • проекты с предиктивным диалером;
  • проекты по обзвону роботом;
  • ручной исходящий обзвон;
  • прием входящих вызовов.

До прохождения верификации данные функции ограничены. В этом разделе описаны способы верификации и возможности для оценки сервиса до верификации.


Как верифицировать аккаунт

  1. Оплатить услуги сервиса по счету.
    При поступлении оплаты по счету аккаунт автоматически верифицируется и вы получаете полный доступ к сервису. Это самый быстрый способ верификации аккаунта.
     Оплата по счету

  2. Отправить паспортные данные для проверки в поддержку:
    - фотография/отсканированная копия паспорта (разворот с фотографией и страница с регистрацией);
    - своё фото с указанным паспортом.


Как оценить возможности сервиса до прохождения верификации

  1. 10 тестовых рублей. На них можно протестировать сервис и совершить несколько ручных звонков;
  2. Запустить тестовый проект "Запусти меня" в разделе "Проекты".
    Это учебный проект, который расскажет и покажет как строится работа;
  3. Запустить тестовые проекты по обзвону роботом: 
     •      «Только ролик». Робот позвонит, клиенты послушают ролик;
    4.  •  «Жми на кнопку». После ролика робот предложит нажать на кнопку и соединит с оператором;
     •  «Скажи “Да!». После ролика робот предложит прислать смс с подробностями.
  4. Посмотреть на нашем сайте видеоинструкции по быстрому запуску и возможностям сервиса.