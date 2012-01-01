Верифицированный аккаунт получает полный доступ ко всем возможностям сервиса:

До прохождения верификации данные функции ограничены . В этом разделе описаны способы верификации и возможности для оценки сервиса до верификации.

10 тестовых рублей. На них можно протестировать сервис и совершить несколько ручных звонков;

Запустить тестовый проект "Запусти меня" в разделе "Проекты".

Это учебный проект, который расскажет и покажет как строится работа;

Запустить тестовые проекты по обзвону роботом:

• «Только ролик». Робот позвонит, клиенты послушают ролик;

• «Жми на кнопку». После ролика робот предложит нажать на кнопку и соединит с оператором;

• «Скажи “Да!». После ролика робот предложит прислать смс с подробностями.