Панель звонков (виджет) создана для удобства просмотра количества звонков и времени, потраченного на звонки.

Панель содержит отдельно информацию о количестве исходящих, пропущенных, принятых входящих звонков за день, количестве разговоров, количестве прозвоненных контактов, общем времени разговоров.

Панель разворачивается, если навести на нее курсор.

Разговором считается звонок продолжительностью от 1 секунды.

Уникальные позвоненные контакты - контакты, которым был впервые совершен звонок.

«Время разговоров» показывает суммарную длительность разговоров за день, округленную до минут в большую сторону.

В статистике не учитываются звонки в Эхо-сервис, звонки в поддержку, звонки внутри аккаунта (другому пользователю), валидационные звонки с подтверждением номера.

По умолчанию виджет выделен зеленым цветом. Данные, которые будут показываться в виджете, можно настроить. Подробнее об этом можно посмотреть в разделе Настройка норм (KPI).