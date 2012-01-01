Создавайте задачи несколькими способами. В левой части карточки или в разделе "Задачи".

По клику на "Добавить задачу" откроется окно редактирования события. Укажите дату и время напоминания, выберите тип задачи и исполнителя, при необходимости добавьте комментарий. Нажмите «Сохранить».

Информация о задачах отображается на вкладке "Задачи"

и в колокольчике в верхнем меню.

В назначенное время событие показывается в колокольчике в верхнем меню. Появляется уведомление с напоминанием.

Особенности работы с задачами

- Напоминание показывается в колокольчике у того пользователя, которому оно было назначено.

- При передаче контактов напоминания передаются вместе с контактами.

- При смене ответственного за контакт вместе с контактом передаются поставленные не него напоминания.

Автоматический звонок по напоминанию

Только во время работы по проекту сотрудник может установить напоминание и выбрать вариант, чтобы звонок совершился автоматически по проекту в нужное время.

При работе по проекту в окне добавления события появляется чекбокс "Автоматически перезвонить по проекту" и информация о расписании проекта по Московскому времени.

Если галочка установлена, звонок по напоминанию совершится автоматически по проекту.

Если снять галочку, то в назначенное время появится стандартное напоминание в сервисе для совершения звонка вручную.

Последний выбор чекбокса запоминается. Если автоматический звонок по проекту не нужен, просто снимите галочку и в следующий раз задача создастся для звонка вручную.

Особенности работы с автоматическими звонками по напоминаниям

- Создать задачу для автоматического звонка возможно только во время разговора с клиентом по проекту или после окончания, до сохранения или закрытия карточки.

- Нельзя создать задачу на автоматический звонок по проекту, если зайти в карточку после закрытия или сохранения.

- Задача отображается в карточке в разделе задачи и в выгрузке отчета "События". Удалить или изменить задачу по проекту нельзя.

- В колокольчике и других отчетах задачи по проектам не отображаются.

Автоматическое выполнение задач

Если вы звоните контактам вручную, то при создании задачи оставьте выбранным чекбокс “Автоматически выполнить задачу после звонка”.

При наступлении события вам нужно только позвонить клиенту. Задача выполнится автоматически.





Для чего

Автоматическое выполнение задач:

- уменьшит количество действий, чтобы изменить статус задачи на "Выполнено";

- сократит количество забытых и удаленных задач.

Если вы хотите самостоятельно менять статус задач, просто уберите галочку "Автоматически выполнить задачу после звонка". Выбор запоминается и следующие задачи будут создаваться без автоматического выполнения.