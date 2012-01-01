Звонок на добавочный номер
Для включения функции звонка на добавочный номер администратору аккаунта нужно зайти во вкладку «Команда» и поставить галку в чекбокс «Разрешить менеджерам просмотр раздела без возможности редактирования».
Далее для звонка на добавочный номер нужно позвонить на номер и после установки соединения кликнуть на иконку панели набора, затем ввести добавочный номер.
Если Вам нужно внести добавочный номер в карточку клиента, нажмите на карандаш редактирования карточки и введите добавочный номер через решетку в поле Телефоны. Затем нажмите на «Сохранить».
Если звонок осуществляется на номер, где прописан добавочный через решетку, то сначала набор идет на основной номер, а через несколько секунд на добавочный.
Если при загрузке контактов телефонные номера прописаны с добавочными через решетку, то номера загрузятся с добавочными.