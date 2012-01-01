8 800 333 97 02 Звонок бесплатный
8 800 333 97 02 Звонок бесплатный

Звонок внутри сервиса

Звонки внутри сервиса осуществляются на короткие номера сотрудников в рамках одного аккаунта. Короткие номера задаются администратором в разделе «Команда». Доступ к разделу «Команда» должен быть у всех пользователей, для этого поставьте чекбокс для условия «Разрешить менеджерам просмотр раздела без возможности редактирования».

Для совершения вызова по короткому номеру можно использовать несколько вариантов:

  • Клик по короткому номеру сотрудника в разделе «Команда»

Скриншот: раздел «Команда»

  • Вызов из строки поиска
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Чтобы в строке поиска отобразить только сотрудников, перед введением искомых данных поставьте звездочку