Отчеты

Результаты работы по звонкам формируются в отчеты. Чтобы открыть отчеты, щёлкните на вкладку «Отчеты» в шапке сервиса.

Данные по звонкам и записи звонков добавляются в сервис в течении 60 минут.

На главной странице Отчетов в сервисе автоматически отображаются три графических отчета: «Количество вызовов», «Результаты последних вызовов», «Активность менеджеров по часам». Все отчеты отображают актуальные данные за выбранный период. Период выбирается в верхней части страницы: Вчера/Сегодня/Текущая неделя/Прошлая неделя/Прошлый месяц/Интервал.

Вы можете самостоятельно настроить, какие отчеты будут отображаться на главной странице: оставить все три, два, один или скрыть все. Настройка осуществляется с помощью основного списка отчетов:

Если вы хотите, чтобы отчет отображался на главной странице, активируйте звездочку кликом, она станет желтой.

Если вы хотите скрыть отчет с главной страницы, нажмите на желтую звездочку, соответствующую отчету, и она будет деактивирована.

Кроме этого вы можете отправить заявку на создание индивидуального отчета. Если вам недостаточно текущих отчетов и для полноценной работы вашего бизнеса требуется контроль по другим метрикам, присылайте ваши предложения через форму обратной связи.