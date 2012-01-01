Работа по проекту и управление
В этом разделе рассмотрим основные аспекты работы по проектам:
Работа оператора по проекту
- Распределение вызовов. Система дозванивается до клиента с учетом часового пояса. Оператор не набирает номер, не слушает гудки и автоответчики. 80% времени оператор находится в разговоре. Вызовы распределяются, если оператор в статусе "Доступен".
- Соединение с клиентом и разговор. После звукового сигнала оператору автоматически открывается карточка клиента. В ней содержится вся информация о клиенте.
Управление и контроль
Статусы, даты начала и завершения проектов, контактность базы вы увидите на странице
"Проекты"
.
Кликните на название проекта, чтобы перейти к информации по проекту.
В открывшемся окне вы увидите:
- Статус проекта и количество контактов
- Статистику по проекту:
• дозвонились - контакты, до которых удалось дозвониться;
• не дозвонились - контакты, попытки вызова на которые исчерпаны (все вызовы оказались неуспешными);
• позвоним еще раз - контакты, до которых пока не удалось дозвониться, но будут еще попытки; и контакты, отложенные оператором на перезвон;
• еще не звонили - контакты, которым еще ни разу не звонили.
- Количество сотрудников в проекте и их статусы. Оперативно контролируйте сколько времени ваши сотрудники находятся в разговоре или ожидают звонок.
- Возможность подключиться к разговору: прослушивание и суфлирование. Полезно при обучении новых сотрудников или подключения к сложным переговорам.
|В режиме прослушивания:
|В режиме суфлирования:
| — администратор слышит оператора и клиента
— оператор слышит только клиента
— клиент слышит только оператора
| — администратор слышит оператора и клиента
— оператор слышит администратора и клиента
— клиент слышит только оператора
Отчетность и системные результаты
Результаты обработки базы по проекту можно оценить при помощи отчетов:
- Отчет "Проекты и обзвон роботом". Покажет сводную информацию по результатам обработки базы с указанием статусов дозвона, количеством попыток и результатами завершения вызовов.
- Отчет "Результаты всех вызовов". Детальная информация по результатам обзвона при выгрузке в Excel. Данные отчета также можно получить через API.
- Отчет "Результаты последних вызовов". Показывает количество звонков, количество обзвоненных клиентов и позволяет оценить общую конверсию.
В отчетах вы можете увидеть системные результаты завершения вызовов. Возникают в случаях, когда вызов не был распределен на оператора.
Звонок клиенту не был совершен:
- Номер из черного списка (системный) - номер клиента на вашем аккаунте добавлен в черный список;
- Системная ошибка (системный) - проблема на нашей стороне и мы перезвоним клиенту повторно;
- Неопознанная ошибка (системный) - обычно проблемы на стороне оператора связи, если вы используете собственную телефонию. Например, ограничение по количеству линий.
Была попытка звонка клиенту:
- Потерян (системный) - клиент ответил, н не дождался распределения звонка на оператора;
- Занято (системный) - клиент разговаривает или сбросил звонок;
- Нет ответа (системный) - клиент не ответил на звонок;
- Отклонен (системный) - клиент недоступен, выключен телефон или ваш номер заблокирован на стороне оператора связи;
- Отклонен оператором (системный) - менеджер не принял вызов, нет доступа к микрофону;
- Обнаружен автоответчик (системный) - обнаружен автоответчик, вызов завершен.