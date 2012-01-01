Отчетность и системные результаты

Результаты обработки базы по проекту можно оценить при помощи отчетов:





В отчетах вы можете увидеть системные результаты завершения вызовов. Возникают в случаях, когда вызов не был распределен на оператора.

Звонок клиенту не был совершен:



Номер из черного списка (системный) - номер клиента на вашем аккаунте добавлен в черный список;

Системная ошибка (системный) - проблема на нашей стороне и мы перезвоним клиенту повторно;

Неопознанная ошибка (системный) - обычно проблемы на стороне оператора связи, если вы используете собственную телефонию. Например, ограничение по количеству линий.

Была попытка звонка клиенту: