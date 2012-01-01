8 800 333 97 02 Звонок бесплатный
8 800 333 97 02 Звонок бесплатный

Работа по проекту и управление

В этом разделе рассмотрим основные аспекты работы по проектам:

  1. Работа оператора по проекту
  2. Управление и контроль
  3. Отчетность и системные результаты


Работа оператора по проекту

  1.  Распределение вызовов. Система дозванивается до клиента с учетом часового пояса. Оператор не набирает номер, не слушает гудки и автоответчики. 80% времени оператор находится в разговоре. Вызовы распределяются, если оператор в статусе "Доступен".

    Оператор в проекте

  2. Соединение с клиентом и разговор. После звукового сигнала оператору автоматически открывается карточка клиента. В ней содержится вся информация о клиенте.

    3.  Карточка контакта



Управление и контроль

Статусы, даты начала и завершения проектов, контактность базы вы увидите на странице "Проекты" .

Состояния всех проектов

Кликните на название проекта, чтобы перейти к информации по проекту. 

Клик на название

В открывшемся окне вы увидите:
  1. Статус проекта и количество контактов 
  2. Статистику по проекту:  
    • дозвонились  - контакты, до которых удалось дозвониться;
    • не дозвонились - контакты, попытки вызова на которые исчерпаны (все вызовы оказались неуспешными); 
    • позвоним еще раз -  контакты, до которых пока не удалось дозвониться, но будут еще попытки; и контакты, отложенные оператором на перезвон;
    • еще не звонили - контакты, которым еще ни разу не звонили. 
  3. Количество сотрудников в проекте и их статусы. Оперативно контролируйте сколько времени ваши сотрудники находятся в разговоре или ожидают звонок. 
  4. Возможность подключиться к разговору: прослушивание и суфлирование. Полезно при обучении новых сотрудников или подключения к сложным переговорам. 
     В режиме прослушивания:          В режиме суфлирования:
     — администратор слышит оператора и клиента
     — оператор слышит только клиента
     — клиент слышит только оператора

          — администратор слышит оператора и клиента
         — оператор слышит администратора и клиента
         — клиент слышит только оператора

Попап проект
  


Отчетность и системные результаты

Результаты  обработки базы по проекту можно оценить при помощи отчетов:

  1. Отчет "Проекты и обзвон роботом".  Покажет сводную информацию по результатам обработки базы с указанием статусов дозвона, количеством попыток и результатами завершения вызовов.
  2. Отчет "Результаты всех вызовов".  Детальная информация по результатам обзвона при выгрузке в Excel. Данные отчета также можно получить через API.
  3. Отчет "Результаты последних вызовов". Показывает количество звонков, количество обзвоненных клиентов и позволяет оценить общую конверсию.

В отчетах вы можете увидеть системные результаты завершения вызовов. Возникают в случаях, когда вызов не был распределен на оператора.

Звонок клиенту не был совершен:

  • Номер из черного списка (системный) - номер клиента на вашем аккаунте добавлен в черный список;
  • Системная ошибка (системный) - проблема на нашей стороне и мы перезвоним клиенту повторно;
  • Неопознанная ошибка (системный) - обычно проблемы на стороне оператора связи, если вы используете собственную телефонию. Например, ограничение по количеству линий.

Была попытка звонка клиенту:

  • Потерян (системный) - клиент ответил, н не дождался распределения звонка на оператора;
  • Занято (системный) - клиент разговаривает или сбросил звонок;
  • Нет ответа (системный) - клиент не ответил на звонок;
  • Отклонен (системный) - клиент недоступен, выключен телефон или ваш номер заблокирован на стороне оператора связи;
  • Отклонен оператором (системный) - менеджер не принял вызов, нет доступа к микрофону;
  • Обнаружен автоответчик (системный) - обнаружен автоответчик, вызов завершен.