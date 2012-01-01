вы отправляете лиды для обработки из CRM в Скорозвон. Важно в первую очередь обрабатывать лиды, которым еще не звонили ни разу. Установите порядок обзвона "По количеству попыток / (0 → 1 → 2 → ...)". В первую очередь будут обработаны контакты, которым еще не звонили.







