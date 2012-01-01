Дополнительные настройки
В этом блоке подробно разберем дополнительные настройки проекта
Порядок обзвона
Параметр позволяет установить порядок обзвона номеров в рамках проекта, то есть каким контактам проект будет звонить в первую очередь. Задается в блоке "Настройки".
Возможно несколько вариантов настроек:
- Стандартная настройка "Порядок обзвона" (по умолчанию).
Из списка можно выбрать один вариант сортировки:
— по дате добавления в проект (например, для обзвона вновь добавленных контактов в первую очередь);
— по количеству попыток (например, в первую очередь звонить тем, с кем еще не пытались связаться);
— по часовому поясу (чтобы прозвонить контакты из дальних часовых поясов).Например,
вы отправляете лиды для обработки из CRM в Скорозвон. Важно в первую очередь обрабатывать лиды, которым еще не звонили ни разу. Установите порядок обзвона "По количеству попыток / (0 → 1 → 2 → ...)". В первую очередь будут обработаны контакты, которым еще не звонили.
- Расширенная настройка "Порядок обзвона".
Если ваш бизнес-процесс требует более детальной настройки порядка обзвона, подключите расширенные настройки. Для подключения напишите в поддержку с описанием запроса.
С расширенными настройками можно выбрать несколько условий сортировки:
— по дате добавления в проект (например, для обзвона вновь добавленных контактов в первую очередь);
— по количеству попыток (например, в первую очередь звонить тем, с кем еще не пытались связаться);
— по часовому поясу (чтобы прозвонить контакты из дальних часовых поясов);
— по названию.
Приоритет порядка обзвона определяется его положением в списке: самый верхний наиболее приоритетный. Таким образом, к списку номеров сначала применяется сортировка по первому параметру, затем к номерам с одинаковым значением первого параметра применяется сортировка по второму параметру и т.д.Например,
нужно в первую очередь позванивать "свежие" контакты, которые только-только попали в проект ("По дате добавления / Сначала новые"). Из них, вторым приоритетом, звонить контактам, которым не звонили ни разу ("По количеству попыток / (0 → 1 → 2 → ...)". Настройка будет выглядеть так:
💡 Особенности:― порядок обзвона применяется для новых контактов, загруженных после сохранения настроек, или для всех контактов после остановки и повторного запуска проекта;
― порядок обработки не применяется к отложенным на перезвон контактам.