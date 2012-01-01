Можно ли настроить порядок сортировки номеров?

Порядок сортировки номеров по умолчанию случайный. Вы можете настроить порядок обзвона номеров по проекту в зависимости от задач:

— по дате добавления в проект (например, для обзвона вновь добавленных контактов в первую очередь)

— по типу номера (например, для обзвона мобильных номеров в первую очередь)

— по количеству попыток (например, в первую очередь звонить тем, с кем еще не пытались связаться)

— по часовому поясу.

Для изменения порядка сортировки отправьте запрос в службу поддержки.

Важно: новая сортировка будет применена только для вновь загруженных в проект номеров, либо после перезапуска проекта.





Сколько попыток дозвона осуществляет диалер?

Настройки повторных звонков устанавливаются в настройках проекта.



Звонки клиенту осуществляются до наступления одного из событий:

— достигнуто ограничение по попыткам дозвона по любому из результатов на все номера в лиде (ограничение будет достигнуто только если один и тот же результат был получен подряд указанное количество раз)

— достигнуто "Максимальное число звонков клиенту" на каждом из номеров в лиде.



Например,

у контакта один номер в карточке контакта, в настройках перезвона для всех результатов (занято, нет ответа, отклонен, системный) установлено по 2 попытки дозвона, интервал перезвона - 10 минут. Максимальное число звонков клиенту - 4.



Ситуация 1

Звонок 1 - результат "Занято" (количество попыток для результата "Занято" - 1)

Звонок 2 - через 10 минут, результат "Отклонен" (количество попыток для результата "Отклонен" - 1)

Звонок 3 - через 10 минут, результат "Отклонен" (количество попыток для результата "Отклонен" - 2 раза подряд)

Обзвон завершается, т.к. достигнуто максимальное количество попыток для результата.



Ситуация 2

Звонок 1 - результат "Занято" (количество попыток для результата "Занято" - 1)

Звонок 2 - через 10 минут, результат "Отклонен" (количество попыток для результата "Отклонен" - 1)

Звонок 3 - через 10 минут, результат "Занято" (количество попыток для результата "Занято" - 1 раз подряд)

Звонок 4 - через 10 минут, результат "Нет ответа" (количество попыток для результата "Нет ответа" - 1 раз подряд)

Обзвон завершается, т.к. достигнуто максимальное число звонков клиенту.



Системные результаты завершения вызова описаны в блоке Отчетность и системные результаты.





Автоматическое завершения проектов. Почему проект перешел в статус "Завершен"?

Все неактивные проекты автоматически переходят в статус "Завершен".

— неактивными считаются проекты, по которым за 14 дней не было совершено ни одного звонка или не добавлено ни одного контакта;

— контакты и статистика по завершенным проектам останутся доступными в сервисе;

— если не хотите, чтобы проект завершался, совершите хотя бы один звонок по проекту или добавьте контакты;

— если нужно продолжить работу по завершенному проекту, скопируйте настройки проекта и добавьте в него контакты из завершенного проекта, или загрузите новые.



