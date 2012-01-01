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Суфлирование и прослушивание

Когда пригодится суфлирование и прослушивание

  1. Обучение новых сотрудников
    Суфлирование позволит вашим сотрудникам меньше волноваться при первых звонках, зная что вы его подстрахуете: подскажете нужную информацию или вопросы, которые нужно задать клиенту.

  2. Подключение к сложным переговорам
    Даже опытному сотруднику бывает нужна помощь при работе со сложными запросами клиентов или согласовании особых условий. Запланируйте такой звонок заранее и подключитесь к разговору, чтобы помочь вашему менеджеру.

    3. Суфлирование 1

Как это работает

В режиме прослушивания:

  • администратор слышит оператора и клиента
  • оператор слышит только клиента
  • клиент слышит только оператора

В режиме суфлирования:

  • администратор слышит оператора и клиента
  • оператор слышит администратора и клиента
  • клиент слышит только оператора