Суфлирование и прослушивание
Когда пригодится суфлирование и прослушивание
- Обучение новых сотрудников
Суфлирование позволит вашим сотрудникам меньше волноваться при первых звонках, зная что вы его подстрахуете: подскажете нужную информацию или вопросы, которые нужно задать клиенту.
- Подключение к сложным переговорам
Даже опытному сотруднику бывает нужна помощь при работе со сложными запросами клиентов или согласовании особых условий. Запланируйте такой звонок заранее и подключитесь к разговору, чтобы помочь вашему менеджеру.
Как это работает
В режиме прослушивания:
- администратор слышит оператора и клиента
- оператор слышит только клиента
- клиент слышит только оператора
В режиме суфлирования:
- администратор слышит оператора и клиента
- оператор слышит администратора и клиента
- клиент слышит только оператора