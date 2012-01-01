Звонки внутри сервиса осуществляются на короткие номера сотрудников в рамках одного аккаунта. Короткие номера задаются администратором в разделе «Команда». Доступ к разделу «Команда» должен быть у всех пользователей, для этого поставьте чекбокс для условия «Разрешить менеджерам просмотр раздела без возможности редактирования».

Для совершения вызова по короткому номеру можно использовать несколько вариантов:

Клик по короткому номеру сотрудника в разделе «Команда»

Вызов из строки поиска

Чтобы в строке поиска отобразить только сотрудников, перед введением искомых данных поставьте звездочку