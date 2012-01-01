Автоматическая подстановка информации о клиенте
Экономит время при работе по скрипту, отправке писем клиенту или при отправке информации о клиенте на заданный e-mail.
Где и как используется
В тексте сценария. Вместо пробелов в скрипте, в которые менеджер во время разговора подставляет нужные значения из карточки клиента.
При создании сценария используйте ключи значений. Во время разговора ключи автоматически заменяются на данные клиента, с которым разговаривает сотрудник.
В шаблоне письма
- для коммерческого предложения. Например, чтобы не тратить время на обращение по имени в коммерческом предложении. В шаблоне письма используйте ключ %ФИО%. При отправке письма, этот ключ автоматически заменится на ФИО клиента, которому отправляется письмо.
- для отправки информации о клиенте на почту. Подходит, если отправляете информацию о клиентах на почту заказчику или для связки с crm-системой.
В названиях сделок в Битрикс24 и amoCRM. В настройках интеграции в названии задачи или сделки укажите "Лид от %ОТВЕТСТВЕННЫЙ%". В этом случае в crm видно, кто из сотрудников в Скорозвоне привел лида и, кому после совершения сделки выплачивать вознаграждение.
Список ключей
Ключи соответствующие полям в карточке
Передаются значения из одноименных полей для контакта, с которым разговаривали или отправили письмо. Если значение в карточке пустое или у контакта нет этого поля, значение не выводится.
Значения полей телефоны, e-mail или теги передаются через точку с запятой и пробел.
|%ФАМИЛИЯ%
|значение первого слова из поля ФИО контакта.
Пример: Кузнецов Сергей Викторович
%ФАМИЛИЯ% = Кузнецов
|%ИМЯ%
|значение второго слова из поля ФИО контакта.
Пример: Кузнецов Сергей Викторович
%ИМЯ% = Сергей
|%ОТЧЕСТВО%
|значение третьего слова из поля ФИО контакта.
Пример: Кузнецов Сергей Викторович
%ОТЧЕСТВО% = Викторович
|%ИМЯ_ОТЧЕСТВО%
|значение второго и третьего слов из поля ФИО контакта.
Пример: Кузнецов Сергей Викторович
%ИМЯ_ОТЧЕСТВО% = Сергей Викторович
|%ТЕЛЕФОНЫ%
|все номера телефонов контакта или организации, перечисленные через точку с запятой
|%EMAIL%
|все e-mail контакта или организации, перечисленные через точку с запятой
|%ГОРОД%
|%АДРЕС%
|%РЕГИОН%
|%СФЕРА_ДЕЯТЕЛЬНОСТИ%
|%ДОЛЖНОСТЬ%
|%САЙТ%
|%ИНН%
|%КПП%
|%ТЕГИ%
|все теги контакта или организации, перечисленные через точку с запятой
|%ОПИСАНИЕ%
|%ОТВЕТСТВЕННЫЙ%
|значение поля ответственный за контакт. Не передает значение ответственного за звонок
Универсальные ключи
|%ФИО%
|передает полное наименование организации или ФИО клиента
|%КОНТАКТ%
|передает значения всех полей карточки клиента, с которым был разговор
|%КЛИЕНТ%
|передает значения всех полей всех контактов, включая организацию и вложенные контакты, для контакта, с которым выполнялось действие.
Например, звонок был контакту в организации, в которой есть еще один контакт. При использовании ключа выведутся значения всех полей организации и обоих контактов.
|%ИСТОРИЯ%
|передает всю историю взаимодействия по контакту
|%ИСТОРИЯ1%
|число указывает на количество действий из истории.
Пример: %ИСТОРИЯ1% - самое новое действие с клиентом;
%ИСТОРИЯ2% - передаст последние два действия с клиентом
и так далее.
|%ЗАПИСЬ%
|передает последнюю запись разговора с клиентом
|%ЗАПИСЬ1%
|число указывает количество записей разговора.
Пример: %ЗАПИСЬ1% - последняя запись разговора с клиентом;
%ЗАПИСЬ3% - передаст три записи. Это максимальное количество