Фильтры

Фильтровать контакты на странице «Прозвон» можно по текущему времени клиента, по последним результатам звонков (для обработанных контактов) или по тегам. В первом случае нужно выбрать галочкой фильтр «Время клиента» и указать нужный интервал. Фильтр используется при работе с клиентами в разных часовых поясах, чтобы исключить возможность звонка в неудобное время (слишком поздно или слишком рано). Далее выбираем сценарий, период за который были сделаны звонки и статус окончания последнего звонка. Отобразятся все контакты с соответствующим вариантом окончания разговора.

Здесь же вы можете отфильтровать контакты по значению «прозвоненный» (контакт, которому был совершен 1 и более звонков). Поставьте чекбокс и на странице «Прозвон» останутся только те контакты, которым еще не звонили.

Чтобы отфильтровать контакты по тегам, нужно выбрать необходимый тег.