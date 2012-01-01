Для приема входящих вызовов вы можете подключить несколько номеров. Настройки отдельные для каждого номера.

Перед основной настройкой укажите «Название линии». Это название будет отображаться при входящем звонке, и оператор сразу увидит, по какому вопросу звонят.

Общие настройки

1. Выберите менеджеров для приема входящих вызовов. Входящие звонки могут принимать как все менеджеры, так и выборочно несколько. Для этого Вам необходимо галочками отметить пользователей, которые будут принимать звонки.

2. Выберите сценарий распределения вызовов:

Случайный — вызов поступает случайно выбранному менеджеру.

Наиболее свободный менеджер — вызов поступает менеджеру, у которого с момента окончания последнего разговора прошло больше времени, чем у других. Затем на менеджера, у которого это время меньше и т.д.

Последовательный — вызов последовательно поступает менеджерам в соответствии с выбранной очерёдностью. Очередность настраивается при выборе менеджеров для приема входящих вызовов с помощью перемещения стрелками в поле «Очередность»

Также Вы можете учитывать привязку контакта к менеджеру, поставив чекбокс в соответствующем поле. В этом случае, независимо от выбранного сценария, вызов клиента, который есть в базе определенного менеджера, обязательно поступит сначала ему (если он активен).

Если Вы выберите настройку «Дозваниваться только ответственному сотруднику и не переводить вызов на других сотрудников», то звонок не будет переводиться на других менеджеров, кроме ответственного за клиента.

Здесь же Вы настраиваете время ответа менеджера перед переводом на следующего и указываете ответственного за пропущенные вызовы пользователя, который будет получать уведомления о пропущенных звонках в нерабочее время и при отсутствии всех менеджеров на e-mai. В рабочее время уведомление получает пользователь, которому первому поступил вызов.

3. Укажите рабочее время, заполнив специальные поля. В нерабочее время звонки в сервис поступать не будут.

Нажмите «Сохранить». Сохранить настройки Вы можете как для одного настраиваемого номера, так и для всех, подключенных на Вашем аккаунте.

4. Также Вам доступна дополнительная настройка, которая дает возможность определить ответственного за пропущенные вызовы в случае переадресации звонков на общий номер или если в настройках не указаны менеджеры для приема входящих звонков. В соответствии с данной настройкой ответственному менеджеру будут отправляться письма на e-mail о пропущенных звонках.

5. Настройте звук входящего вызова. Вы можете выбрать устройство для воспроизведения звука входящего звонка. Например, звук входящего вызова будет воспроизводиться через колонки, а разговор осуществляться через гарнитуру. Настройка доступна администратору и менеджерам, которым разрешено принимать входящие вызовы. Для осуществления настройки необходимо перейти в раздел «Входящие» — «Общие настройки» — «Настройка звука» и следовать инструкции:

Скачайте приложение для Windows.

Установите приложение на компьютере, с которого ведётся работа в сервисе.

Для Firefox и Opera перейдите по ссылке для установки сертификата. Выберите "Я понимаю риск — Добавить исключение".

Обновите страницу для отображения статуса установки приложения (зеленая галочка — приложение установлено, знак минус — приложение не установлено).

Выберите устройство, через которое будет воспроизводиться звук входящего звонка.

Настройки распространяются на все входящие звонки, независимо от номера, на котором настраиваются. Мелодия входящего вызова воспроизводится в течение 30 секунд.

Важно: Особенности подключения устройств

Устройства должны восприниматься ОС как независимые устройства воспроизведения. Наиболее достоверный вариант, когда устройства подключены к компьютеру через разные порты (например, гарнитура - USB и колонки - jack 3,5 мм) или через разные каналы (например, гарнитура - WiFi и колонки - проводное подключение). Также подходит вариант встроенных динамиков ноутбука и USB гарнитуры. Посмотреть доступные устройства можно в устройствах воспроизведения или в микшере громкости.

Установка собственной мелодии

В папке с установленным приложением необходимо заменить файл sound.wav на вашу собственную мелодию с таким же названием и форматом WAV.