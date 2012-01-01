Настройка полей и доступа
Настраиваемые или пользовательские поля позволяют создать карточку клиента с тем набором полей, который подходит именно для вашего бизнеса. Оператор во время звонка будет видеть всю необходимую информация, которая поможет лучше продавать или обслужить клиента. Или наоборот узнать больше о клиенте и заполнить данные в карточке.
Настройка полей
1. Меню “Настроить поля” доступно в карточке (кнопка “⋮”) только сотруднику с ролью “администратор”
2. Настраивать можно поля для Контакта и Организации. Для этого воспользуйтесь переключателем.
3. Системные поля отображаются серыми. Они недоступны для редактирования и удаления. Поля ФИО, Название организации и Телефон недоступны для скрытия и изменения положения. Остальные системные поля можно скрывать и менять их очередность отображения в карточке.
💡 Для скрытия поля Телефон воспользуйтесь специальной функцией “Скрытие телефонных номеров”
4. Для добавление поля нажмите на кнопку “Добавить поле”, укажите его название и тип.
5. Измените расположение поля в карточке, чтобы оно было перед глазами оператора. Для этого зажмите левую клавишу мыши над иконкой с точками и перетащите поле в нужное место.
6. Для удаления поля нажмите на крестик.
Если поле еще не сохранено, то оно удалится сразу.
При удалении уже сохраненного поля
- оно не будет отображаться в карточке
- перестанет быть доступным в интеграциях, отчетах и при импорте контактов
- все данные, находящиеся в нём, будут удалены из сервиса без возможности восстановления
7. Изменить название поля можно в любой момент: только созданного или уже используемого.
8. Изменить тип поля можно только в момент создания. После сохранения изменить тип поля уже нельзя. Поэтому при создании поля подумайте, как вы будете загружать в него информацию и в какой тип поля планируете передавать данные, если используете интеграцию с amoCRM или Битрикс24.
💡 Важно, чтобы тип поля в Скорозвоне соответствовал типу поля в сторонней системе, например, Дата - Дата. Это позволит корректно передавать информацию.
9. Для полей с типом “Список” и “Множественный список” можно добавлять, удалять и редактировать варианты независимо от того, когда создано поле.
Настройка доступа
1. Справа от названия и типа поля доступен блок с настройками прав доступа для ролей и групп пользователей.
2. Для каждого поля (кроме ФИО, Название организации и Телефон) можно настраивать следующие свойства:
- редактируемое - пользователь может добавлять и изменять информацию в поле
- нередактируемое - информация в поле доступна только для чтения
- видимое - поле отображается в карточке пользователя
- скрытое - поле не отображается в карточке пользователя
- ролей: администратор и менеджер
- групп пользователей
- роль - группа: приоритет имеют настройки группы
- группа - группа: приоритет имеют разрешающие настройки группы