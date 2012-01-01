Настраиваемые или пользовательские поля позволяют создать карточку клиента с тем набором полей, который подходит именно для вашего бизнеса. Оператор во время звонка будет видеть всю необходимую информация, которая поможет лучше продавать или обслужить клиента. Или наоборот узнать больше о клиенте и заполнить данные в карточке.



Настройка полей



1. Меню “Настроить поля” доступно в карточке (кнопка “⋮”) только сотруднику с ролью “администратор”





2. Настраивать можно поля для Контакта и Организации. Для этого воспользуйтесь переключателем.





3. Системные поля отображаются серыми. Они недоступны для редактирования и удаления. Поля ФИО, Название организации и Телефон недоступны для скрытия и изменения положения. Остальные системные поля можно скрывать и менять их очередность отображения в карточке.

💡 Для скрытия поля Телефон воспользуйтесь специальной функцией “Скрытие телефонных номеров”





4. Для добавление поля нажмите на кнопку “Добавить поле”, укажите его название и тип.





5. Измените расположение поля в карточке, чтобы оно было перед глазами оператора. Для этого зажмите левую клавишу мыши над иконкой с точками и перетащите поле в нужное место.





6. Для удаления поля нажмите на крестик.

Если поле еще не сохранено, то оно удалится сразу.

При удалении уже сохраненного поля

оно не будет отображаться в карточке

перестанет быть доступным в интеграциях, отчетах и при импорте контактов

все данные, находящиеся в нём, будут удалены из сервиса без возможности восстановления





7. Изменить название поля можно в любой момент: только созданного или уже используемого.

8. Изменить тип поля можно только в момент создания. После сохранения изменить тип поля уже нельзя. Поэтому при создании поля подумайте, как вы будете загружать в него информацию и в какой тип поля планируете передавать данные, если используете интеграцию с amoCRM или Битрикс24.

💡 Важно, чтобы тип поля в Скорозвоне соответствовал типу поля в сторонней системе, например, Дата - Дата. Это позволит корректно передавать информацию.

9. Для полей с типом “Список” и “Множественный список” можно добавлять, удалять и редактировать варианты независимо от того, когда создано поле.







Настройка доступа

1. Справа от названия и типа поля доступен блок с настройками прав доступа для ролей и групп пользователей.

2. Для каждого поля (кроме ФИО, Название организации и Телефон) можно настраивать следующие свойства:

редактируемое - пользователь может добавлять и изменять информацию в поле

нередактируемое - информация в поле доступна только для чтения

видимое - поле отображается в карточке пользователя

скрытое - поле не отображается в карточке пользователя

3. Поля ФИО, Название организации и Телефон можно делать нередактируемыми. Скрывать их нельзя. Это основные поля, необходимые для работы. При этом для скрытия поля Телефон можно воспользоваться функцией “ Скрытие телефонных номеров