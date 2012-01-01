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Настройка полей и доступа

Настраиваемые или пользовательские поля позволяют создать карточку клиента с тем набором полей, который подходит именно для вашего бизнеса. Оператор во время звонка будет видеть всю необходимую информация, которая поможет лучше продавать или обслужить клиента. Или наоборот узнать больше о клиенте и заполнить данные в карточке.

Настройка полей

1. Меню “Настроить поля” доступно в карточке (кнопка “⋮”) только сотруднику с ролью “администратор”

01. Поля

2. Настраивать можно поля для Контакта и Организации. Для этого воспользуйтесь переключателем.

02. Контакт

3. Системные поля отображаются серыми. Они недоступны для редактирования и удаления. Поля ФИО, Название организации и Телефон недоступны для скрытия и изменения положения. Остальные системные поля можно скрывать и менять их очередность отображения в карточке.
💡 Для скрытия поля Телефон воспользуйтесь специальной функцией “Скрытие телефонных номеров

03. Системные

4. Для добавление поля нажмите на кнопку “Добавить поле”, укажите его название и тип.

04. Добавление

5. Измените расположение поля в карточке, чтобы оно было перед глазами оператора. Для этого зажмите левую клавишу мыши над иконкой с точками и перетащите поле в нужное место.

05. Изменение положения

6. Для удаления поля нажмите на крестик.

Если поле еще не сохранено, то оно удалится сразу.

При удалении уже сохраненного поля

  • оно не будет отображаться в карточке
  • перестанет быть доступным в интеграциях, отчетах и при импорте контактов
  • все данные, находящиеся в нём, будут удалены из сервиса без возможности восстановления
06. Удаление

7. Изменить название поля можно в любой момент: только созданного или уже используемого.

8. Изменить тип поля можно только в момент создания. После сохранения изменить тип поля уже нельзя. Поэтому при создании поля подумайте, как вы будете загружать в него информацию и в какой тип поля планируете передавать данные, если используете интеграцию с amoCRM или Битрикс24.
💡 Важно, чтобы тип поля в Скорозвоне соответствовал типу поля в сторонней системе, например, Дата - Дата. Это позволит корректно передавать информацию.

9. Для полей с типом “Список” и “Множественный список” можно добавлять, удалять и редактировать варианты независимо от того, когда создано поле.


Настройка доступа

1. Справа от названия и типа поля доступен блок с настройками прав доступа для ролей и групп пользователей.

2. Для каждого поля (кроме ФИО, Название организации и Телефон) можно настраивать следующие свойства:

  • редактируемое - пользователь может добавлять и изменять информацию в поле
  • нередактируемое - информация в поле доступна только для чтения
  • видимое - поле отображается в карточке пользователя
  • скрытое - поле не отображается в карточке пользователя
3. Поля ФИО, Название организации и Телефон можно делать нередактируемыми. Скрывать их нельзя. Это основные поля, необходимые для работы. При этом для скрытия поля Телефон можно воспользоваться функцией “Скрытие телефонных номеров
4. Для изменения свойства поля нужно кликнуть на соответствующую иконку
5. Свойства поля можно настраивать независимо для:
  • ролей: администратор и менеджер
  • групп пользователей
При пересечении настроек для сотрудника
  • роль - группа: приоритет имеют настройки группы
  • группа - группа: приоритет имеют разрешающие настройки группы