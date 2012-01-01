Отчеты

1. При добавлении пользовательского поля оно становится доступным для выбора в “шестеренке” настройки полей во всех отчетах, в которых есть такая возможность. Для выгрузки нужно выбрать нужное поле в блоке “Контакт и организация”





2. В отчете “Выгрузка контактов” пользовательские поля автоматически добавляются в выгрузку и располагаются в самом конце после системных полей.





Выгрузка по API

Вы можете выгружать лиды и информацию в настраиваемых полях через API. Для этого воспользуйтесь документацией.





Интеграция с Битрикс24 и amoCRM



Пользовательские поля доступны для выбора в настройках соответствия полей “Организация → Компания”, ““Организация → Лид” и “Контакт → Контакт”, “Контакт → Лид”





💡 Важно: в качестве соответствий выбирайте только поля с одинаковым типом или типом “строка” со стороны Битрикс24 и amoCRM. Иначе, например, данные из поля с типом “текст (строка)” в Скорозвоне не будут переданы в поле с типом “число” в любую из CRM.



💡 Важно: при передаче данных из полей с типом “список” и “множественный список” необходимо, чтобы на стороне CRM был аналогичный набор значений. Например, для поля “Города присутствия” и в Скорозвоне, и в amoCRM должны быть одинаковые значения: Екатеринбург, Москва, Сочи.

