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Скорозвон
Колл-центр, CRM и телефония в одном облачном сервисе для отделов продаж и аутсорсеров
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Виджет звонков в amoCRM
Автоматизирует звонки и помогает увеличить продажи
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Обзвон роботом
Робот сам прозвонит вашу базу контактов, найдет заинтересованных клиентов и передаст их менеджеру
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Предиктивный облачный диалер
Подключается к вашей CRM и помогает менеджеру делать до 300 разговоров в день
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