Создание проекта

Для создания проекта нажмите на Имя пользователя → Настройки → Проекты → Добавить проект.

I

Введите название проекта, выберите режим обзвона и статус проекта.

Предиктивный режим - режим обзвона при котором диалер набирает одновременно на несколько контактов сразу как только менеджер завершил разговор.

Прогрессивный режим - режим обзвона при котором диалер делает звонки последовательно, один за другим.

Подробную информацию о режимах обзвона диалера можно посмотреть по ссылке .

II

а. Введите номер, который будет отображаться у клиента при звонке. Если он еще не подтвержден в сервисе, то нажмите «Подтвердить» и выберите способ: по телефону или смс-сообщением. В первом случае вам на этот номер поступит входящий звонок и будет продиктован код, который необходимо ввести в поле для подтверждения. Нажмите «Подтвердить». Во втором случае на телефон поступит смс с кодом.

б. Выберите сценарий, по которому будет происходить обзвон клиентов в данном проекте.

в. Выберите сотрудников, которые будут работать по данному проекту.

г. Установите время дозвона до клиента.

д. Произведите настройку повторных звонков.

III

Настройте расписание по которому будет работать проект, обратите внимание на часовой пояс. Установите время клиента с учетом его часового пояса.

IV

Загрузите базу контактов или добавьте контакты из сервиса. Нажмите "Сохранить".