Вопросы и ответы

Как выбрать контакты, до которых диалер не смог дозвониться, чтобы удалить их из сервиса?

В разделе "Контакты" по фильтрам:

• Проект: <Название проекта>

• Сценарий: <Название сценария, привязанного к проекту>

• Результат последнего звонка: <Название ошибочного статуса> (системный)

Например:

° Нет ответа (системный)

° Несуществующий номер (системный)

° Ошибка (системный)

Особенности запуска и остановки обзвона по проекту

Обзвон работает только: в рабочее время по расписанию И только в статусе "Активен". Т.е. обязательно выполнение двух независимых настроек, которые друг на друга не влияют

Пример 1. Обзвон в состоянии "Приостановлен" (например, переведено вручную) не будет звонить независимо от расписания.

Пример 2. Обзвон в любом состоянии не звонит вне рабочего времени.

Как совершить звонок по номеру, который продиктовали во время текущего разговора?

Если во время разговора сообщили номер, на который надо сейчас перезвонить, то можно поступить следующим образом:

a. Добавить номер в карточку клиента, с которым только что разговаривали, или создать новый контакт, если звонок был от организации.

b. По окончанию разговора сменить статус с “Поствызывная обработка” на “Не беспокоить”, чтобы последующие вызовы не распределялись после сохранения карточки клиента

c. Зафиксировать комментарий и результат разговора, нажать кнопку “Сохранить”

d. Совершить звонок по номеру, который был продиктован. Если после добавления номер не отобразится в карточке, то нажать “Показать историю активностей” и кликнуть по номеру телефона.

e. По окончанию разговора сохранить карточку и изменить статус на “Доступен”

f. Продолжить принимать звонки по проекту

Общая информация о работе диалера

Одновременная работа по проекту и входящим

При нахождении в статусе "Постобработка", когда оператор заполняет карточку, после разговора с клиентом, можно принять входящий вызов. При этом звонки по проекту в этом статусе не распределяются.

Таким образом, увеличивается вероятность не пропустить входящий звонок от клиентов при работе по проектам.

Как отобразится потерянный вызов, когда диалер дозвонился до клиента, но клиент не дождался соединения с оператором и положил трубку?

На вкладке "Вызовы"

1.Тип вызова: исходящий

2.Длительность: 00:XX (в зависимости от времени ожидания)

3.Ответственный менеджер: (без ответственного)

Отчеты

Результат окончания: Потерянный вызов(системный)

Важно: вызов будет протарифицирован как исходящий, т.к. дозвон до клиента был совершен и клиент ответил на звонок

Как перезвонить клиенту, который не дождался ответа оператора и положил трубку?

Повторный звонок клиенту, который не дождался ответа оператора, автоматически производится в режиме прогрессивного обзвона, когда сначала резервируется оператор, а потом идет соединение с клиентом. Таким образом, исключается ситуация, когда клиент несколько раз не дожидается ответа оператора.

Согласно текущим настройкам - через 5 минут

Кто ответственный за контакт, который находится в проекте?

Если контакт загружен или добавлен в проект, то до момента соединения контакта с оператором у него нет ответственного, т.е. он ни за кем не закреплен. В разделе “Контакты” в качестве ответственного отображается (без ответственного).

Контакту, у которого отсутствовал ответственный, в момент соединения с оператором устанавливается ответственным ответивший оператор.

Уровень доступа оператора к контакту, с которым соединил сервис.

Логика аналогична приему входящих вызовов

a. Полный

i. если оператор назначен ответственным за контакт

ii. если оператор обладает ролью "администратор"

b. Ограниченный

i. если у контакта уже есть ответственный, отличный от оператора, принявшего вызов, при роли этого оператора - "менеджер"

Какая мелодия проигрывается контакту пока он ждет ответа оператора?

Если при дозвоне до клиента есть свободный оператор, то клиент сразу соединяется с оператором без проигрывания мелодии.

Если произошел дозвон до клиента и нет свободных операторов, то он попадает в очередь и проигрывается мелодия Intro (3 секунды тишины и “Не кладите трубку” + “1 из 3 мелодий”)

Дополнительные возможности

Для замены мелодии на персональную нужно отправить запрос в службу поддержки. В следующих версиях будет доступна установка мелодии через интерфейс в Скорозвоне.

Мелодию Intro можно проигрывать клиентам до соединения с оператором.