Приглашение гостя

Администратор может предоставлять гостевой доступ к отчётам лицам, не зарегистрированным в сервисе. Например, это удобно, если Вы хотите, чтобы заказчик мог следить за работой операторов и вовремя скорректировать процесс обзвона. На главной странице настроек гостевого доступа указан размер абонентской платы за услугу.

ВАЖНО: Абонентская плата списывается единоразово в полном размере.

Приглашение гостя

Нажмите на имя пользователя в правом верхнем углу и перейдите в раздел «Гостевой доступ». Нажмите «Пригласить гостя».

В открывшемся окне заполните все данные:

E-mail — логин для входа в сервис;

ФИО гостя;

Отчёты — указанные вами отчёты будут открыты гостю;

Период — данные за указанный вами период будут доступны гостю;

Пользователи — данные по выбранным пользователям будут доступны гостю;

Сценарии — только выбранные сценарии будут открыты гостю;

Теги — только данные по работе с контактами и организациями с выбранными тегами будут доступны гостю.

Дополнительно, отметив чекбокс, вы можете:

разрешить прослушивать и скачивать записи разговоров;

разрешить скачивать отчёты в формате Excel;

Нажмите кнопку «Пригласить». На e-mail гостя поступит письмо со ссылкой в сервис. Перейдя по ссылке, пользователь попадёт на страницу Гостевого портала, где ему будет предложено установить пароль для входа на свой Гостевой аккаунт.

Важно! Для последующих входов в Гостевой доступ пользователю нужно использовать ссылку guest.skorozvon.ru