1С

Если вы работаете в 1С и при этом хотели бы звонить через Скорозвон, вы можете установить виджет Скорозвона в 1С.

После установки виджета можно будет совершить звонки напрямую из карточки в 1С, также принимать звонки. При приеме звонков будет открываться нужная карточка контрагента.

Виджет можно установить в версии 1С 8.1 и старше, должна работать под Windows. Конфигурация может быть любая.