amoCRM

amoCRM - это онлайн-сервис для ведения клиентов, сделок и анализа продаж.

Для осуществления интеграции «amoCRM» и сервиса «Скорозвон» необходимо зарегистрироваться в обеих системах:

Создать учетную запись в «Скорозвоне»;

Создать учетную запись в «amoCRM».

Для настройки интеграции Вам не нужно устанавливать приложение Скорозвона в amoCRM, достаточно будет ввести API-ключ.

1. Зайдите на Ваш аккаунт в Скорозвоне в раздел Настройки - Интеграции - amoCRM.

2. Введите название Вашего аккаунта amoCRM, также Логин и API-ключ от amoCRM. Нажмите «Авторизоваться». API-ключ можно посмотреть в Вашем аккаунте amoCRM (Настройки - API).

Название аккаунта можно посмотреть в адресной строке страницы amoCRM в браузере.

Название вводится после "https://"

Важно! Все действия в amoCRM будут выполняться от имени подключённой учетной записи. Удостоверьтесь в наличии прав на совершение настраиваемых действий.

3. При первом подключении происходит автоматическая синхронизация данных. В дальнейшем при изменении набора полей или значений в «amoCRM» проводите ручную синхронизацию, нажав на кнопку «Синхронизация». Сохраненные параметры настройки при этом не сбрасываются.

4. Укажите название настройки.

5. Выберите сотрудников в «Скорозвоне», на которых будет распространяться данная настройка.

6. Укажите действие в «Скорозвоне». В данном блоке задаются условия, при выполнении которых сервис Скорозвон будет передавать контакты в amoCRM.

a. Передавать контакты можно, указав определенный Результат завершения вызова.

При выборе данного условия необходимо указать нужный сценарий и результаты завершения разговора.

b. Также условием передачи может быть заполнение анкеты.

При выборе данного условия необходимо указать анкету. Действие считается выполненным, если заполнение анкеты закончилось нажатием на кнопку «Завершить».

7. Далее Вам нужно настроить соответствие полей для Организации и Контакта. Дополнительно можно задать тег, который будет прикрепляться к компаниям и контактам в amoCRM, переданным из Скорозвона. По нему Вы можете фильтровать данные в amoCRM.

8. В настройках можно задать сколько активностей передавать вместе с контактом в amoCRM. И настроить передачу записей звонков. Записи передаются в виде ссылок, которые могут прослушивать и скачивать все сотрудники на Вашем аккаунте amoCRM.

9. Если Вы хотели бы создавать сделку в amoCRM при передаче контакта, то произведите соответствующую настройку.

10. Аналогично можно создавать задачи.

11. Выберите «Ответственного» в «amoCRM», который будет назначен для всех создаваемых контактов. При выборе нескольких ответственных данные будут поочередно передаваться каждому из них.

12. По окончанию настроек нажмите «Сохранить».

Вы можете создавать несколько настроек для одного аккаунта под разные задачи или бизнес-процессы.