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amoCRM

amoCRM - это онлайн-сервис для ведения клиентов, сделок и анализа продаж.

Для осуществления интеграции «amoCRM» и сервиса «Скорозвон» необходимо зарегистрироваться в обеих системах:

  • Создать учетную запись в «amoCRM».

Для настройки интеграции Вам не нужно устанавливать приложение Скорозвона в amoCRM, достаточно будет ввести API-ключ.

1. Зайдите на Ваш аккаунт в Скорозвоне в раздел Настройки - Интеграции - amoCRM.

amoCRM

2. Введите название Вашего аккаунта amoCRM, также Логин и API-ключ от amoCRM. Нажмите «Авторизоваться». API-ключ можно посмотреть в Вашем аккаунте amoCRM (Настройки - API).

Название аккаунта можно посмотреть в адресной строке страницы amoCRM в браузере.

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Название вводится после "https://"

Важно! Все действия в amoCRM будут выполняться от имени подключённой учетной записи. Удостоверьтесь в наличии прав на совершение настраиваемых действий.

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3. При первом подключении происходит автоматическая синхронизация данных. В дальнейшем при изменении набора полей или значений в «amoCRM» проводите ручную синхронизацию, нажав на кнопку «Синхронизация». Сохраненные параметры настройки при этом не сбрасываются.

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4. Укажите название настройки.

5. Выберите сотрудников в «Скорозвоне», на которых будет распространяться данная настройка.

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6. Укажите действие в «Скорозвоне». В данном блоке задаются условия, при выполнении которых сервис Скорозвон будет передавать контакты в amoCRM.

a. Передавать контакты можно, указав определенный Результат завершения вызова.

При выборе данного условия необходимо указать нужный сценарий и результаты завершения разговора.

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b. Также условием передачи может быть заполнение анкеты.

При выборе данного условия необходимо указать анкету. Действие считается выполненным, если заполнение анкеты закончилось нажатием на кнопку «Завершить».

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7. Далее Вам нужно настроить соответствие полей для Организации и Контакта. Дополнительно можно задать тег, который будет прикрепляться к компаниям и контактам в amoCRM, переданным из Скорозвона. По нему Вы можете фильтровать данные в amoCRM.

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8. В настройках можно задать сколько активностей передавать вместе с контактом в amoCRM. И настроить передачу записей звонков. Записи передаются в виде ссылок, которые могут прослушивать и скачивать все сотрудники на Вашем аккаунте amoCRM.

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9. Если Вы хотели бы создавать сделку в amoCRM при передаче контакта, то произведите соответствующую настройку.

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10. Аналогично можно создавать задачи.

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11. Выберите «Ответственного» в «amoCRM», который будет назначен для всех создаваемых контактов. При выборе нескольких ответственных данные будут поочередно передаваться каждому из них.

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12. По окончанию настроек нажмите «Сохранить».

Вы можете создавать несколько настроек для одного аккаунта под разные задачи или бизнес-процессы.

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