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Видео о сервисе
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Требования для работы в сервисе
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Регистрация
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Начало работы
- Настройка номера телефона
- Подключение собственной АТС
- Рекомендуемые гарнитуры
- Настройка гарнитуры на компьютере
- Выбор режима звонка
- Настройка связи при WebRTC
- Настройка связи WebRTC в Mozilla Firefox
- Настройка связи при Веб-звонке
- Настройка режима Через SIP-телефон
- Настройка данных пользователя
- Изменение пароля
- Настройка данных счета
- Пополнение баланса
- Смена тарифа
- Информирование о снижении баланса
- Отчет по балансу
- Проекты (диалер)
- Работа с почтой
- Работа с командой
- Гостевой доступ
- Работа с базой контактов
- Теги
- Работа с дублями
- Создание сценария
- Настройка норм (KPI)
- Звонки и работа в сервисе
- Настройка входящих звонков
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Отчеты
- Отчеты
- Отчет «Нормы (KPI)»
- Отчет «Количество вызовов»
- Отчет «Результаты последних вызовов»
- Отчет «Активность менеджеров по часам»
- Отчет «Занятость сотрудников»
- Отчет «Входящие вызовы»
- Отчет «Результаты всех вызовов»
- Отчет «Выгрузка контактов»
- Отчет «События»
- Отчет «Взаимодействие с клиентами»
- Отчет «Результаты анкетирования»
- Отчет «Входящие заявки»
- Интеграции
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Проекты (диалер)
- Диалер. Работа по проектам.
HyperScript
1. Зарегистрируйтесь и создайте скрипты на сайте https://hyper-script.ru
2. Зайдите в сервис Скорозвон
3. Откройте список, кликнув по Вашему имени в правом верхнем углу экрана
4. Зайдите в раздел Настройки → Интеграции → HyperScript
5. В разделе «Учетная запись» введите регистрационный email с сайта HyperScript
6. Нажмите «Авторизоваться»
7. Откроется форма входа в HyperScript. В ней введите регистрационный email и пароль для входа на сайт сервиса HyperScript, затем нажмите Войти
8. Кнопка «Загрузить скрипты» станет активной. Нажмите ее, чтобы скрипты из HyperScript загрузились в «Скорозвон»
9. Выберите сценарии, которые будут соответствовать каждому скрипту, нажмите кнопку «Сохранить»
Важно! Одному сценарию может соответствовать только один скрипт.
10. Теперь в карточке звонка у указанных сценариев появилась кнопка «Показать гиперскрипт», при нажатии на которую открывается форма с вашим скриптом
Важно! Для каждой учетной записи настройка производится отдельно.