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HyperScript

1. Зарегистрируйтесь и создайте скрипты на сайте https://hyper-script.ru

2. Зайдите в сервис Скорозвон

3. Откройте список, кликнув по Вашему имени в правом верхнем углу экрана

4. Зайдите в раздел Настройки → Интеграции → HyperScript

HyperScript

5. В разделе «Учетная запись» введите регистрационный email с сайта HyperScript
6. Нажмите «Авторизоваться»
7. Откроется форма входа в HyperScript. В ней введите регистрационный email и пароль для входа на сайт сервиса HyperScript, затем нажмите Войти

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8. Кнопка «Загрузить скрипты» станет активной. Нажмите ее, чтобы скрипты из HyperScript загрузились в «Скорозвон»

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9. Выберите сценарии, которые будут соответствовать каждому скрипту, нажмите кнопку «Сохранить»

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Важно! Одному сценарию может соответствовать только один скрипт.

10. Теперь в карточке звонка у указанных сценариев появилась кнопка «Показать гиперскрипт», при нажатии на которую открывается форма с вашим скриптом

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Важно! Для каждой учетной записи настройка производится отдельно.