SMS
Для осуществления интеграции smsc.ru и сервиса Скорозвон необходимо зарегистрироваться в обеих системах:
Создать учетную запись в Скорозвоне;
Создать учетную запись в smsc.ru.
SMSC.RU — это сервис sms-рассылок, который использует прямые подключения к SMS-центрам операторов (SMSC), благодаря чему достигается стабильность и высокая скорость доставки SMS-сообщений.
Настройка интеграции в Скорозвоне
Настройка доступна только администраторам аккаунтов.
1. Перейдите в раздел Имя пользователя - Настройки - Интеграции - SMS
2. Введите данные аккаунта smsc.ru. Если у вас его еще нет, то просто перейдите по ссылке: http://www.smsc.ru/reg/? и создайте новую учетную запись.
3. В разделе Шаблоны sms укажите сценарии, которым будет доступен пустой шаблон (Без шаблона)
4. Выберите сотрудников в Скорозвоне, которым будет доступна отправка sms
5. Установите лимит сообщений в месяц для всего аккаунта
6. Нажмите «Сохранить» внизу страницы.
7. Для того, чтобы создать новый шаблон sms, в блоке Шаблоны sms нажмите кнопку Создать
8. Укажите название шаблона, выберите сценарии, доступные данному шаблону и введите текст шаблона, который будет автоматически введен в поле Текст sms при отправке.
9. Поставьте флажок напротив настройки Транслит, если хотите, чтобы сообщение отображалось латинскими буквами (при транслите в сообщение помещается 160 символов, в то время как в кириллице всего 70).
10. Снова нажмите “Сохранить” внизу страницы.
Для отключения интеграции нажмите “Отключить”.
Теперь вновь созданный шаблон доступен для отправки sms-сообщений по выбранным сценариям из:
- карточки контакта (кнопка sms напротив мобильного номера)
- карточки звонка (ссылка Отправить sms справа от ссылки Добавить событие)
- раздела Контакты для массовой отправки
- Выбрать нужный шаблон
- Внести изменения в текст sms
- Установить флажок транслит
- Отправить sms, нажав кнопку Отправить
- Истории переговоров контактов
- Отчете Активность менеджеров по часам
- Отчете Взаимодействие с клиентами
- Если у Вас не обновляется баланс или не сохраняются настройки, то, возможно, вы превысили лимит запросов. В рамках интеграции сервис smsc.ru может выполнить 10 запросов в минуту. Подождите 1 минуту и повторите попытку
- Если при отправке сообщения не отображается нужный шаблон sms, убедитесь, что в настройках этот шаблон привязан к сценарию и этот сценарий выбран как сценарий обзвона (в разделе Прозвон) или выбран в карточке звонка (если sms отправляется из нее)
- Если у менеджера не отображается нужный шаблон и интеграция настроена правильно, убедитесь, что данный сценарий доступен менеджеру
- Если сотруднику не доступен ни один шаблон, то ему предоставляется возможность отправлять sms без шаблона. Если Вы хотите отключить ему эту возможность, запретите для него отправку sms в разделе Ограничения в настройках интеграции sms
- Используемые технологии пока не позволяют нам верно отследить статус отправки sms. Для того, чтобы убедиться, что сообщение отправлено, зайдите в раздел История в личном кабинете smsc.ru
- Если кнопка sms не отображается, то
- убедитесь, что услуга подключена
- убедитесь, что номер, на который Вы пытаетесь отправить sms, мобильный (кнопка не отображается у городских номеров, номеров 8-800 и внутренних звонков между пользователями)
Отправка SMS нескольким клиентам
Если Вы хотели бы отправить SMS сразу нескольким клиентам, то нужно зайти во вкладку Контакты, поставить галки рядом с интересующими клиентами, затем кликнуть на кнопку «SMS».