Настройка гарнитуры в сервисе





Перед началом настроек проверьте версию браузера Google Chrome, вставив в адресную строку ссылку chrome://settings/help . Для браузера Mozilla Firefox проверьте версию браузера , нажав на «Справка» => «О Firefox».





После обновления браузера, его необходимо перезапустить. Если последняя версия браузера уже установлена, можете приступать к дальнейшим настройкам.

1. Для проверки настроек гарнитуры перейдите на вкладку "Настройка гарнитуры" (Имя пользователя => Настройки => Настройка гарнитуры). Система автоматически запустит общий тест связи.







2. В случае успешного прохождения общего теста, Вы можете совершить тестовый звонок для проверки качества связи





3. Если вы плохо слышите запись или не слышите совсем, проверьте настройки гарнитуры на компьютере.

4. Далее проверяем настройки микрофона в браузере.

Google Chrome. В адресной строке нужно кликнуть на значок камеры, нажать на «Настроить».







В открывшемся окне выберите микрофон от гарнитуры.

Mozilla Firefox. При попытке совершения вызова и нажатии на кнопку «Позвонить» появляется запрос на доступ к микрофону. Необходимо выбрать микрофон от гарнитуры и разрешить доступ к выбранному устройству.







5. Если на компьютере запущен Skype, то рекомендуем в настройках отключить автоматическую регулировку звука, так как эта настройка может искажать звук в сервисе.



Режим звонка WebRTC