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Настройка гарнитуры в сервисе

Перед началом настроек проверьте версию браузера Google Chrome, вставив в адресную строку ссылку chrome://settings/help . Для браузера Mozilla Firefox проверьте версию браузера , нажав на «Справка» => «О Firefox».

   Настройка гарнитуры в сервисе

После обновления браузера, его необходимо перезапустить. Если последняя версия браузера уже установлена, можете приступать к дальнейшим настройкам.

1. Для проверки настроек гарнитуры перейдите на вкладку "Настройка гарнитуры" (Имя пользователя => Настройки => Настройка гарнитуры). Система автоматически запустит общий тест связи.

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2. В случае успешного прохождения общего теста, Вы можете совершить тестовый звонок для проверки качества связи 

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3. Если вы плохо слышите запись или не слышите совсем, проверьте настройки гарнитуры на компьютере

4. Далее проверяем настройки микрофона в браузере. 

Google Chrome. В адресной строке нужно кликнуть на значок камеры, нажать на «Настроить». 

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В открывшемся окне выберите микрофон от гарнитуры.

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Mozilla Firefox. При попытке совершения вызова и нажатии на кнопку «Позвонить» появляется запрос на доступ к микрофону. Необходимо выбрать микрофон от гарнитуры и разрешить доступ к выбранному устройству.

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5. Если на компьютере запущен Skype, то рекомендуем в настройках отключить автоматическую регулировку звука, так как эта настройка может искажать звук в сервисе.

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Режим звонка WebRTC

WebRTC - это режим звонка через интернет без необходимости устанавливать и настраивать Adobe Flash. В некоторых случаях качество связи будет лучше, чем при Веб-звонке, так как режим WebRTC более устойчив к нестабильным каналам связи и менее требователен к ресурсам компьютера.