Настройка режима Через SIP-телефон
В сервисе реализована возможность звонить через свой SIP-телефон. При звонках через SIP-телефон, все звонки и записи по звонкам будут фиксироваться в Скорозвоне. На каждый звонок из SIP-телефона будет создаваться новая карточка звонка. Если контакт с номером ранее был добавлен в Скорозвон, то тогда данные по звонкам будут добавляться в Историю переговоров контакта.
Звонить можно как из SIP-телефона, так и с учетной записи Скорозвона. При последнем - звонок сначала будет идти в SIP-телефон, а потом до клиента.
Мы не рекомендуем пользоваться данным режимом связи по умолчанию, так как он значительно замедляет режим обработки контактов. Также при таком режиме не сохраняются результаты окончания разговоров, - для указания результатов нужно будет заходить в карточки контактов и вручную выбирать необходимые результаты.
Для включения режима Через SIP-телефон необходимо в Кабинете (Имя пользователя) в разделе «Телефония» выбрать режим звонка «Через SIP-телефон».
После активации режима откроются настройки, которые Вам нужно указать в настройках вашего SIP-телефона.
Имя пользователя и пароль уникальны для каждой учетной записи.
Если у Вас нет SIP-телефона, но хотели бы пользоваться данным режимом связи, Вы можете установить Zoiper. Далее настройки показаны для Zoiper мобильной версии на Android (ниже iOS).
Настройка режима связи Через SIP-телефон для Android
1. Скачайте приложение Zoiper SIP softphone из PlayStore.
2. Откройте приложение и перейдите в «Настройки».
3. Выберите пункт «Учетные записи».
4. Нажмите «Добавить учетную запись».
5. Приложение спросит, есть ли уже у Вас аккаунт (имя пользователя и пароль). Нажмите «Да».
6. Далее выберите «Manual Configuration» (Ручная настройка).
7. Затем выберите «SIP».
8. Далее заполните поля в соответствии с настройками, которые указаны во вкладке Телефония в Скорозвоне при выборе режима Через SIP-телефон.
- Имя учетной записи может быть любым.
- Сервер указывается в соответствии с полем «Сервер» в Скорозвоне. Через двоеточие указывается «Порт».
- Имя пользователя соответствует полю «Имя пользователя».
- Пароль соответствует полю «Пароль».
- Поле Authentication user заполнять не нужно.
- Исходящее прокси соответствует полю «Прокси-сервер». Через двоеточие указывается «Порт».
Пример настроек показан ниже.
9. Далее нажмите на «Сохранить».
Теперь вы можете совершать звонки с Zoiper. Все звонки, совершенные из Zoiper, будут показываться на Вашем аккаунте Скорозвона.
Настройка режима связи Через SIP-телефон для iOS
1. Скачайте приложение Zoiper SIP softphone из AppStore.
2. Откройте приложение и перейдите в «Настройки».
3. В настройках перейдите в «Accounts».
4. Нажмите на значок добавления аккаунта.
5. Приложение спросит, есть ли уже у Вас аккаунт (имя пользователя и пароль). Нажмите «Да».
6. Далее выберите «Manual Configuration» (Ручная настройка).
7. Затем выберите «SIP account».
8. Далее заполните поля в соответствии с настройками, которые указаны во вкладке Телефония в Скорозвоне при выборе режима Через SIP-телефон.
- Account name (имя учетной записи) может быть любым.
- Domain указывается в соответствии с полем «Домен» в Скорозвоне.
- User name (имя пользователя) соответствует полю «Имя пользователя».
- Password (пароль) соответствует полю «Пароль».
- Поля Caller ID и Auth username заполнять не нужно.
- Настройка Use Outbound Proxy (использовать исходящее прокси) должна быть включена.
- Outbound Proxy (исходящее прокси) соответствует полю «Прокси-сервер». Через двоеточие указывается «Порт».
9. Сохраните настройку.
Теперь вы можете совершать звонки с Zoiper. Все звонки, совершенные из Zoiper, будут показываться на Вашем аккаунте Скорозвона.