Настройка режима Через SIP-телефон

В сервисе реализована возможность звонить через свой SIP-телефон. При звонках через SIP-телефон, все звонки и записи по звонкам будут фиксироваться в Скорозвоне. На каждый звонок из SIP-телефона будет создаваться новая карточка звонка. Если контакт с номером ранее был добавлен в Скорозвон, то тогда данные по звонкам будут добавляться в Историю переговоров контакта.

Звонить можно как из SIP-телефона, так и с учетной записи Скорозвона. При последнем - звонок сначала будет идти в SIP-телефон, а потом до клиента.

Мы не рекомендуем пользоваться данным режимом связи по умолчанию, так как он значительно замедляет режим обработки контактов. Также при таком режиме не сохраняются результаты окончания разговоров, - для указания результатов нужно будет заходить в карточки контактов и вручную выбирать необходимые результаты.

Для включения режима Через SIP-телефон необходимо в Кабинете (Имя пользователя) в разделе «Телефония» выбрать режим звонка «Через SIP-телефон».

После активации режима откроются настройки, которые Вам нужно указать в настройках вашего SIP-телефона.

Имя пользователя и пароль уникальны для каждой учетной записи.

Если у Вас нет SIP-телефона, но хотели бы пользоваться данным режимом связи, Вы можете установить Zoiper. Далее настройки показаны для Zoiper мобильной версии на Android (ниже iOS).

Настройка режима связи Через SIP-телефон для Android

1. Скачайте приложение Zoiper SIP softphone из PlayStore.

2. Откройте приложение и перейдите в «Настройки».



3. Выберите пункт «Учетные записи».

4. Нажмите «Добавить учетную запись».

5. Приложение спросит, есть ли уже у Вас аккаунт (имя пользователя и пароль). Нажмите «Да».

6. Далее выберите «Manual Configuration» (Ручная настройка).

7. Затем выберите «SIP».

8. Далее заполните поля в соответствии с настройками, которые указаны во вкладке Телефония в Скорозвоне при выборе режима Через SIP-телефон.

Имя учетной записи может быть любым.

Сервер указывается в соответствии с полем «Сервер» в Скорозвоне. Через двоеточие указывается «Порт».

Имя пользователя соответствует полю «Имя пользователя».

Пароль соответствует полю «Пароль».

Поле Authentication user заполнять не нужно.

Исходящее прокси соответствует полю «Прокси-сервер». Через двоеточие указывается «Порт».

Пример настроек показан ниже.

9. Далее нажмите на «Сохранить».

Теперь вы можете совершать звонки с Zoiper. Все звонки, совершенные из Zoiper, будут показываться на Вашем аккаунте Скорозвона.

Настройка режима связи Через SIP-телефон для iOS

1. Скачайте приложение Zoiper SIP softphone из AppStore.

2. Откройте приложение и перейдите в «Настройки».

3. В настройках перейдите в «Accounts».

4. Нажмите на значок добавления аккаунта.

5. Приложение спросит, есть ли уже у Вас аккаунт (имя пользователя и пароль). Нажмите «Да».

6. Далее выберите «Manual Configuration» (Ручная настройка).

7. Затем выберите «SIP account».

8. Далее заполните поля в соответствии с настройками, которые указаны во вкладке Телефония в Скорозвоне при выборе режима Через SIP-телефон.

Account name (имя учетной записи) может быть любым.

Domain указывается в соответствии с полем «Домен» в Скорозвоне.

User name (имя пользователя) соответствует полю «Имя пользователя».

Password (пароль) соответствует полю «Пароль».

Поля Caller ID и Auth username заполнять не нужно.

Настройка Use Outbound Proxy (использовать исходящее прокси) должна быть включена.

Outbound Proxy (исходящее прокси) соответствует полю «Прокси-сервер». Через двоеточие указывается «Порт».

9. Сохраните настройку.

Теперь вы можете совершать звонки с Zoiper. Все звонки, совершенные из Zoiper, будут показываться на Вашем аккаунте Скорозвона.