Настройка связи при Веб-звонке
При Веб-звонке передача звука осуществляется через Adobe Flash Player.
Для веб-звонков необходимо использовать компьютерную гарнитуру. Также необходимо наличие Adobe Flash версии выше 11.4. Пройдите по ссылке, чтобы проверить версию Flash.
Для переключения необходимо перейти в Кабинет (Имя пользователя), в разделе «Телефония» выбрать режим звонка «Веб-звонок».
Далее необходимо пройти «Общий тест». По результатам теста должны стоять все галочки.
Если какой-либо параметр не настроен, напротив отобразится красный значок и подсказка с необходимыми настройками:
- Проверка версии браузера
«Для корректной работы сервиса необходимо установить браузер Google Chrome или Mozilla Firefox» Ссылки для скачивания браузеров:
«Для корректной работы сервиса рекомендуем обновить версию браузера»
- Проверка версии Adobe Flash
«Для работы функции звонка через браузер необходимо установить AdobeFlash Player версии не ниже 11.4». Установите AdobeFlash Player по ссылке
- Проверка доступности Adobe Flash
Adobe Flash может быть заблокирован браузером, либо плагином, например FlashBlock. Если нет возможности разблокировать самостоятельно, обратитесь в поддержку «Скорозвон». Написать в отдел технической поддержки можно из сервиса либо отправить письмо на welcome@skorozvon.ru
- Проверка конфликтующих плагинов
- «В данный момент активно несколько разных версий Adobe Flash. Отключите одну из них»
Если вы используете браузер Google Chrome или браузеры, созданные на его основе (Yandex-браузер, Mail.Ru Интернет, Rambler Нихром, Opera), необходимо в адресной строке браузера набрать chrome://plugins, на странице справа нажать «Подробнее», в модуле Adobe Flash Player отключить все плагины Shockwave Flash, кроме самого последнего по номеру версии. После изменения настроек необходимо перезагрузить страницу с сервисом «Скорозвон».
- Проверка наличия микрофона
«Не найдено подключенных микрофонов»
Необходимо подключить гарнитуру к компьютеру и настроить:
- Проверка разрешения микрофона
«Предоставьте доступ к микрофону»
Необходимо предоставить доступ к микрофону в настройках Flash.
Дополнительно нужно произвести настройки микрофона во Flash.
Настройки производятся во вкладке с изображением микрофона. Нужно убедиться, что установлен верный микрофон, громкость записи в среднем положении, стоит галка "Уменьшить эхо".
Если Вы используете Google Chrome, необходимо убедиться, что браузер не запрашивает разрешение дополнительно. Сообщение может появиться в верхней части браузера.
- Проверка сигнала микрофона
«Уровень сигнала на текущем микрофоне слишком низкий. Увеличьте громкость записи или выберите другой микрофон»
Настройки совершаются на компьютере. В меню Пуск => Панель управления => Звук => Запись. Проверьте, чтобы активным (выделяется зеленой галочкой) был только один микрофон (Не должно быть других в статусе «Готов»). Двойным нажатием правой кнопки мыши на микрофон откройте свойства и выберите Уровни. Отрегулируйте громкость микрофона и усиление.
- Проверка соединения
«Отсутствует соединение с сервером. Обратитесь к администратору сети или в поддержку «Скорозвон»
Написать в отдел технической поддержки можно из сервиса либо отправить письмо на welcome@skorozvon.ru
- Проверка соединения
«На маршруте обнаружена петля. Обратитесь к администратору сети или в поддержку «Скорозвон»
Написать в отдел технической поддержки можно из сервиса.
Если на компьютере запущен Skype, то рекомендуем в настройках отключить автоматическую регулировку звука, так как эта настройка может искажать звук в Скорозвоне.
При успешном прохождении Общего теста можно совершать звонки из сервиса.