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Настройка связи WebRTC в Mozilla Firefox

Переключение на WebRTC в Mozilla Firefox

Перед началом настроек проверьте версию браузера Firefox, нажав на «Справка» => «О Firefox».

Настройка связи WebRTC в Mozilla Firefox

Если браузер автоматически запустит обновление, то после обновления его нужно перезапустить.

1. Для переключения на WebRTC перейдите на вкладку настроек телефонии (Имя пользователя => Настройки => Телефония). В разделе «Режим звонка» выберите WebRTC.

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2. После установки режима Вам нужно проверить настройки гарнитуры на компьютере. Кликните правой кнопкой мыши по значку динамика на панели задач, выберите «Устройства воспроизведения». Или нажмите на Пуск => Панель управления => Звук => Воспроизведение.

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В открывшемся окне «Звук» проверьте звук наушников щелчком правой кнопки мыши, выбором «Проверка».

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Вы должны услышать звук в своих наушниках.

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Если Вы услышали звук тихо, можно добавить звук через «Свойства» => «Уровни».

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Если в настройках если другие устройства в статусе «Готов», отключите их щелчком правой кнопки мыши.

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3. Далее нужно проверить настройки микрофона. В во вкладке «Запись» определите микрофон, постучав по нему пальцем. Микрофон должен реагировать на звук.

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Если микрофон не реагирует на звук или реагирует слабо, нужно проверить настройки чувствительности микрофона. Кликните на работающий микрофон правой кнопкой мыши, выберите Свойства => Уровни. Установите чувствительность микрофона от 80 - 100.

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Если в настройках звука дополнительно можно установить Усиление, выставьте ползунок на 20%.

Обратите внимание, что в некоторых случаях выставленное на максимум усиление может создавать фон, шумы и эхо при звонках. Но в большинстве случаев Ваш голос будет громче звучать с настроенным усилением.

Если в настройках если другие устройства в статусе «Готов», отключите их щелчком правой кнопки мыши.

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При необходимости обратно включить устройство можно кликом правой кнопки мыши и выбором «Включить».

4. При попытке совершения вызова и нажатии на кнопку «Позвонить» появляется запрос на доступ к микрофону. Необходимо выбрать микрофон от гарнитуры и разрешить доступ к выбранному устройству.

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5. Проверьте звук через Эхо-сервис (ФИО => Настройки => Телефония => Тестирование гарнитуры).

6. Если на компьютере запущен Skype, то рекомендуем в настройках отключить автоматическую регулировку звука, так как эта настройка может искажать звук в Скорозвоне.

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