Отчет по балансу

В разделе Баланс Вы можете посмотреть и выгрузить детальный отчет по списаниям и поступлениям денежных средств. Выберите период, менеджеров и нажмите «Обновить информацию».

При наведении мышкой на Дату, отображается детальный отчет за выбранный день. В отчете учитываются все типы расходов: исходящие вызовы, абонентская плата за сервис, абонентская плата за номер.

Детализацию баланса можно выгрузить в Excel кликом на Выгрузить в Excel.

Обратите внимание, что данный отчет выгружается в формате CSV, который нужно открывать по инструкции.