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Видео о сервисе
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Требования для работы в сервисе
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Регистрация
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Начало работы
- Настройка номера телефона
- Подключение собственной АТС
- Рекомендуемые гарнитуры
- Настройка гарнитуры на компьютере
- Выбор режима звонка
- Настройка связи при WebRTC
- Настройка связи WebRTC в Mozilla Firefox
- Настройка связи при Веб-звонке
- Настройка режима Через SIP-телефон
- Настройка данных пользователя
- Изменение пароля
- Настройка данных счета
- Пополнение баланса
- Смена тарифа
- Информирование о снижении баланса
- Отчет по балансу
- Проекты (диалер)
- Работа с почтой
- Работа с командой
- Гостевой доступ
- Работа с базой контактов
- Теги
- Работа с дублями
- Создание сценария
- Настройка норм (KPI)
- Звонки и работа в сервисе
- Настройка входящих звонков
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Отчеты
- Отчеты
- Отчет «Нормы (KPI)»
- Отчет «Количество вызовов»
- Отчет «Результаты последних вызовов»
- Отчет «Активность менеджеров по часам»
- Отчет «Занятость сотрудников»
- Отчет «Входящие вызовы»
- Отчет «Результаты всех вызовов»
- Отчет «Выгрузка контактов»
- Отчет «События»
- Отчет «Взаимодействие с клиентами»
- Отчет «Результаты анкетирования»
- Отчет «Входящие заявки»
- Интеграции
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Проекты (диалер)
- Диалер. Работа по проектам.
Пополнение баланса
Войдите в личный кабинет (меню открывается при нажатии на имя в верхнем меню сервиса) и выберите раздел «Баланс». Введите сумму. Первый минимальный платеж составляет 5000 рублей.
После ввода суммы Вам доступны два варианта пополнения баланса:
1. Банковский перевод
Скачайте реквизиты счета для оплаты. Счет нужно предоставить вашему бухгалтеру. В комментарии в платежке обязательно нужно указать номер счета, по которому проводится оплата. Денежные средства автоматически зачислятся на ваш баланс, как только поступят к нам в банк. Зачисление обычно происходит от нескольких часов, поэтому оплату нужно проводить минимум за несколько часов до начала работы в сервисе (при минусовом балансе). Либо пополнить баланс оперативно можно через онлайн-платеж.
2. Онлайн платеж через Яндекс.Кассу
Выберите «Оплатить онлайн». Вы попадете на страницу оплаты, где можно выбрать удобный способ пополнения баланса.
Выбрав способ оплаты, следуйте подсказкам онлайн-терминала.