Смена тарифа

Вы совершаете смену тарифа самостоятельно. Для этого в личном кабинете в разделе «Баланс» необходимо выбрать нужный тариф и нажать «сменить тариф». Следует отметить, что для перехода на другие тарифы должны выполняться требования согласно тарифам:

1. Количество активных пользователей;

2. Количество загруженных контактов;

3. Количество сценариев.