Выбор режима звонка

В зависимости от индивидуальных настроек вашего компьютера вы можете выбирать режим звонка. Для этого перейдите в личный кабинет (Имя пользователя) раздел Настройки – Телефония. Вам доступны три режима. Первый – для звонков через телефон, остальные – для звонков через интернет. Мы рекомендуем работать в режиме WebRTC, так как в большинстве случаев он дает наилучшее качество связи.