Настройка переадресации входящих вызовов

Для настройки переадресации при входящих вызовах нужно зайти во вкладку ФИО - Настройки - Входящие.

Переадресацию вы можете запретить, установить на единый номер, либо установить на личный номер каждого пользователя, для этого выберите соответствующий режим.

При выборе режима «На единый номер», необходимо указать этот номер и подтвердить с помощью звонка или смс.

Переадресация на единый номер также работает если операторы в данный момент оффлайн (вышли из сервиса) или в нерабочее время.

При выборе режима «Установка на стороне менеджера», менеджерам необходимо самостоятельно указать и подтвердить номер для переадресации на своем аккаунте. После этого вам поступит запрос на разрешение переадресации на этот номер. Только после подтверждения вызовы будут доступны для переадресации на заданный менеджером номер. Подробнее о настройке можно посмотреть по ссылке.

Для переадресованного вызова вы настраиваете время ожидания ответа менеджера и количество попыток дозвона.

Важно: Переадресация вызова осуществляется по тарифам сервиса как исходящий вызов на заданный номер.

2. Отображение номера при переадресации. Вы можете настроить, какой номер будет отображаться при переадресации звонка:

Номер звонящего — номер с которого звонит клиент.

Номер, на который поступил вызов — номер, который подключен к Вашему аккаунту и на который звонит клиент.

. Указывается личный номер для переадресации в случае, если был выбран режим «Установка на стороне пользователя». Необходимо указать номер телефона и подтвердить с помощью звонка или смс.

Нажмите «Сохранить». Сохранить настройки Вы можете как для одного настраиваемого номера, так и для всех, подключенных на Вашем аккаунте.

Настройка переадресации «Установка на стороне менеджера»

1. Пользователю с ролью Администратор нужно зайти во вкладку ФИО/Настройки/Входящие/Переадресация и установить режим «Установка на стороне менеджера».

2. Каждый менеджер на своей учетной записи должен зайти во вкладку ФИО/Настройки/Входящие/Переадресация и установить свой номер, на который будут приходить звонки по переадресации.

Важно! Номер нужно подтвердить и сохранить, иначе переадресация не будет работать.

3. Важно! После настройки номера на стороне менеджера администратору нужно зайти во вкладку Входящие (ФИО/Настройки/Входящие/Общие настройки) и подтвердить возможность перенаправлять звонки на номер переадресации. Только после подтверждения вызовы будут доступны для переадресации на заданный менеджером номер.