Входящий звонок

Чтобы принимать входящие звонки в сервисе, необходимо отправить заявку из сервиса. Для этого перейдите в Кабинет (Имя пользователя) — Настройки — Входящие.

В ответ на заявку Вам поступит письмо с подробной информацией для подключения.

При звонке Вы увидите окошко входящего вызова, где будет указано ФИО, должность и телефон клиента (если он уже есть в базе) либо только телефон.

Какие возможности приема входящих есть в сервисе:

Удобные сценарии распределения вызовов

Вы можете задать случайный, по степени занятости или последовательный сценарий распределения вызовов между менеджерами.

Синхронизация рабочего времени

Администратор и менеджеры могут находиться в разных городах и странах, поэтому рабочее время в сервисе автоматически адаптируется под часовой пояс менеджеров.

Переадресация

Клиент всегда дозвонится до менеджера, даже если он пропустил звонок в сервисе. Вы можете настроить переадресацию звонков на общий телефон, либо на индивидуальные мобильные номера менеджеров. Все переадресованные вызовы также записываются.

Автоответчик

При звонке клиента поприветствует стандартный автоответчик, который попросит подождать ответа менеджера или проинформирует о нерабочем времени. На автоответчик Вы можете самостоятельно устанавливать мелодии и записи на следующие ситуации: поступление вызова, все заняты, нет ответа, нерабочее время.

Привязка клиентов к менеджерам

Клиенту приятнее работать с персональным менеджером, а менеджеру удобнее с начала и до конца вести своего клиента. Поэтому привязка контактов к менеджерам позволяет улучшить сервис Вашей компании. Если звонящий клиент уже находится в списке контактов менеджера, то звонок будет направлен именно ему.

Уведомления о пропущенных вызовах

Если менеджер пропустил звонок или клиент позвонил в нерабочее время, то уведомление о пропущенном вызове сразу отобразится в сервисе и поступит на e-mail. Менеджер сможет перезвонить по пропущенному контакту.

Отображение текста скрипта в карточке контакта

При звонке менеджер видит текст скрипта, поэтому всегда может использовать его для подсказки. Для каждого скрипта руководитель задает определенные варианты окончания разговора, один из которых менеджер выбирает по окончанию звонка. Это избавляет пользователя от необходимости прописывать одни и те же результаты вручную.

После подключения необходимо настроить прием входящих в сервисе. Подробная инструкция описана в видеоролике.