-
Видео о сервисе
-
Требования для работы в сервисе
-
Регистрация
-
Начало работы
- Настройка номера телефона
- Подключение собственной АТС
- Рекомендуемые гарнитуры
- Настройка гарнитуры на компьютере
- Выбор режима звонка
- Настройка связи при WebRTC
- Настройка связи WebRTC в Mozilla Firefox
- Настройка связи при Веб-звонке
- Настройка режима Через SIP-телефон
- Настройка данных пользователя
- Изменение пароля
- Настройка данных счета
- Пополнение баланса
- Смена тарифа
- Информирование о снижении баланса
- Отчет по балансу
- Проекты (диалер)
- Работа с почтой
- Работа с командой
- Гостевой доступ
- Работа с базой контактов
- Теги
- Работа с дублями
- Создание сценария
- Настройка норм (KPI)
- Звонки и работа в сервисе
- Настройка входящих звонков
-
Отчеты
- Отчеты
- Отчет «Нормы (KPI)»
- Отчет «Количество вызовов»
- Отчет «Результаты последних вызовов»
- Отчет «Активность менеджеров по часам»
- Отчет «Занятость сотрудников»
- Отчет «Входящие вызовы»
- Отчет «Результаты всех вызовов»
- Отчет «Выгрузка контактов»
- Отчет «События»
- Отчет «Взаимодействие с клиентами»
- Отчет «Результаты анкетирования»
- Отчет «Входящие заявки»
- Интеграции
-
Проекты (диалер)
- Диалер. Работа по проектам.
Отчет «Количество вызовов»
Отчёт содержит информацию о количестве вызовов, обработанных менеджерами. Полезен руководителям для оценки работы своих сотрудников за определённый промежуток времени.
С помощью фильтров, вы можете сделать удобную выборку по длительности разговора, по пользователям и типам звонков (входящие, исходящие, пропущенные). Просмотр отчета доступен в двух видах:
- По общему количеству вызовов всех выбранных вами пользователей
- По количеству вызовов, совершенных каждым пользователем. Чтобы выбрать этот вариант, необходимо поставить галочку «Разбивать по пользователям»
Также фильтровать по типам вызовов можно на самом графике, кликнув на нужный тип для отключения/включения.
Отчет также можно Выгрузить в Excel с помощью специальной кнопки. Выгруженный файл будет содержать все данные согласно установленным фильтрам.