+7 495 4885 974
Войти

Отчет «Количество вызовов»

Отчёт содержит информацию о количестве вызовов, обработанных менеджерами. Полезен руководителям для оценки работы своих сотрудников за определённый промежуток времени.

С помощью фильтров, вы можете сделать удобную выборку по длительности разговора, по пользователям и типам звонков (входящие, исходящие, пропущенные). Просмотр отчета доступен в двух видах:

  • По общему количеству вызовов всех выбранных вами пользователей

Отчет «Количество вызовов»

  • По количеству вызовов, совершенных каждым пользователем. Чтобы выбрать этот вариант, необходимо поставить галочку «Разбивать по пользователям»

Отчет «Количество вызовов» - фото 2

Также фильтровать по типам вызовов можно на самом графике, кликнув на нужный тип для отключения/включения.

Отчет «Количество вызовов» - фото 3

Отчет также можно Выгрузить в Excel с помощью специальной кнопки. Выгруженный файл будет содержать все данные согласно установленным фильтрам.

Отчет «Количество вызовов» - фото 4