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Требования для работы в сервисе
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- Настройка номера телефона
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- Рекомендуемые гарнитуры
- Настройка гарнитуры на компьютере
- Выбор режима звонка
- Настройка связи при WebRTC
- Настройка связи WebRTC в Mozilla Firefox
- Настройка связи при Веб-звонке
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Отчеты
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- Отчет «Нормы (KPI)»
- Отчет «Количество вызовов»
- Отчет «Результаты последних вызовов»
- Отчет «Активность менеджеров по часам»
- Отчет «Занятость сотрудников»
- Отчет «Входящие вызовы»
- Отчет «Результаты всех вызовов»
- Отчет «Выгрузка контактов»
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- Отчет «Входящие заявки»
- Интеграции
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Проекты (диалер)
- Диалер. Работа по проектам.
Отчет «Нормы (KPI)»
Отчет показывает выполняют ли сотрудники свои нормы. Эти данные можно использовать для расчета заработной платы. Установите нормы сотрудникам в разделе Настройки - Нормы (KPI). Как это сделать читайте тут.
Общая информация
Блок показывает как работает ваша команда и сколько сотрудников справились с нормой. Индикаторы помогут быстро понять, по какому показателю возникли проблемы.
- Все сотрудники выполнили норму, она отмечается зеленой галкой.
- Больше половины справились, норма отмечается восклицательным знаком.
- Меньше половины сотрудников выполнили норму, она отмечается красным крестиком.
Кликните на блок с нормой, чтобы увидеть подробную информацию о сотруднике, норме и фактическому значению.
Разбивка по пользователям
Чтобы посмотреть результаты сотрудника по всем его нормам, установите чекбокс “Разбивать по пользователям”.
Смотрите данные за конкретный день или период времени.
Данные за один день.
Данные за период больше одного дня, показываются в виде цветовой карты.
Карта помогает понять в какие дни сотрудник справился с нормами, а на какие дни стоит обратить внимание.
В дни, которые отмеченные серым, сотрудник не работал в сервисе.
Выгрузка в Excel
Скачайте отчет в Excel, чтобы рассчитать зарплату по каждому сотруднику за пару минут.
Выгрузука содержит информацию о норме и значение, которое выполнил сотрудник, а также показывает количество дней, в которые нормы выполнены.
Доступ менеджерам
Откройте менеджерам доступ к отчету, чтобы они сами контролировали выполнение своих норм.
Для этого в разделе Команда разрешите менеджеру доступ к отчету Нормы (KPI).