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Видео о сервисе
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Требования для работы в сервисе
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Регистрация
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Начало работы
- Настройка номера телефона
- Подключение собственной АТС
- Рекомендуемые гарнитуры
- Настройка гарнитуры на компьютере
- Выбор режима звонка
- Настройка связи при WebRTC
- Настройка связи WebRTC в Mozilla Firefox
- Настройка связи при Веб-звонке
- Настройка режима Через SIP-телефон
- Настройка данных пользователя
- Изменение пароля
- Настройка данных счета
- Пополнение баланса
- Смена тарифа
- Информирование о снижении баланса
- Отчет по балансу
- Проекты (диалер)
- Работа с почтой
- Работа с командой
- Гостевой доступ
- Работа с базой контактов
- Теги
- Работа с дублями
- Создание сценария
- Настройка норм (KPI)
- Звонки и работа в сервисе
- Настройка входящих звонков
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Отчеты
- Отчеты
- Отчет «Нормы (KPI)»
- Отчет «Количество вызовов»
- Отчет «Результаты последних вызовов»
- Отчет «Активность менеджеров по часам»
- Отчет «Занятость сотрудников»
- Отчет «Входящие вызовы»
- Отчет «Результаты всех вызовов»
- Отчет «Выгрузка контактов»
- Отчет «События»
- Отчет «Взаимодействие с клиентами»
- Отчет «Результаты анкетирования»
- Отчет «Входящие заявки»
- Интеграции
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Проекты (диалер)
- Диалер. Работа по проектам.
Отчет «Результаты анкетирования»
Отчет содержит результаты анкетирования. Полезен для проведения постанализа или предоставления отчетности по проделанной работе. Запись звонка соответствует последней работе с анкетой при состоявшемся разговоре.
В отчете вам доступна фильтрация данных и отображение результатов в онлайне, выгрузка в Excel и возможность скачивать записи разговоров, если анкета заполнялась во время общения с клиентом.
Отчет по умолчанию доступен администратору. При необходимости администратор может разрешить отображение отчета менеджерам, в этом случае, менеджерам становятся доступны данные, возможность выгружать результаты в Excel и возможность скачивать записи разговоров. Чтобы разрешить доступ к отчетам, необходимо в соответствующем пункте под блоком фильтров выбрать менеджеров.
Для фильтрации доступны следующие значения:
- Период — автоматически выбирается значение, которое было установлено на главной. Стандартный для всех отчетов.
- Анкеты — по умолчанию выбрана первая созданная анкета.
- Статус заполнения — по умолчанию выбраны «Все статусы»
- Пользователи — список менеджеров и администраторов, зарегистрированных на аккаунте
В отчете Excel вам доступны следующие данные:
- Контакт
- Должность
- Телефон
- Статус
- Сценарий
- Менеджер
- ID записи