Отчет «Результаты последних вызовов»

Отчёт показывает, каким результатом звонка закончилась обработка клиента. Позволяет делать выводы о работе сотрудников и о качестве обработки базы. Результаты завершения звонков соответствуют указанным Вами при создании сценария звонка.

С помощью фильтров вы можете выбрать сценарий, по которому работали менеджеры, интересующие вас результаты, теги и пользователей. Данные отображаются в двух видах:

Графически

В качестве фильтра по результатам завершения разговора можно использовать список справа: при нажатии на результат он отключается/включается (актуально только для графика):

При клике на сектор автоматически отображается информация только по выбранному результату завершения разговора.

Списком, который отображается сразу под графиком:

В списке указана подробная информация о звонках, в том числе есть возможность прослушать звонок и скачать запись.

Отчет также можно Выгрузить в Excel с помощью специальной кнопки. Выгруженный файл будет содержать все данные согласно установленным фильтрам.

Поля для выгрузки отчета в Excel вы можете настраивать. Для этого нажмите на значок настроек слева от кнопки «Выгрузить в Excel».

Далее в открывшемся окне необходимо выбрать, какие поля будут доступны участникам команды: администратору (собственные), гостям (гостевой доступ). В каждом блоке выбора полей находятся два раздела: «доступные» и «выбранные».

«Доступные» — содержит список всех полей доступных для выбора.

«Выбранные» — содержит поля, которые уже выбраны для выгрузки в отчет.

Для выбора «Доступных» полей отметьте их галочкой. После выбора они отобразятся в блоке «Выбранные», где вы можете менять очередность их отображения.

Гостевой доступ

Перед тем как выбрать поля выгрузки, необходимо указать гостя, для которого создаются настройки. Выберите нужного гостя в ниспадающем меню.

Для выбора «Доступных» полей отметьте их галочкой. После выбора они отобразятся в блоке «Выбранные», где вы можете менять очередность их отображения

С помощью ссылки «Применить настройки для всех гостей» вы можете перенести указанные поля на отчеты всех гостей.

Вы можете разрешить гостям самостоятельно настраивать поля выгрузки. Для этого необходимо выбрать чекбокс «Разрешить гостям доступ к настройке полей из списка «Выбранные». При выборе данной настройки у гостей в отчете будет отображаться значок настройки полей. В списке «Доступные» они будут видеть только те поля, которые вы выбрали.

В случае, если настройка не выбрана, гость будет выгружать отчет в Excel с полями, которые указал (блок «Выбранные») администратор для роли «гость».

В этом отчете Вы можете выгрузить ближайшие напоминания (события), которые были поставлены в карточках клиентов. Для выгрузки доступны ещё не наступившие или просроченные событие, ближайшие к дате последнего звонка. Для получения данных выберите соответствующие поля.

Записи звонков можно выгрузить кликом на Скачать выбранные записи.

Важно! Для выгрузки записей нужно разрешить всплывающие окна в браузере.