Отчет «Входящие вызовы»

Отчет содержит информацию о количестве входящих и уникальных вызовов в разбивке по линиям. Доступен для аккаунтов, на которых подключен прием входящих вызовов, для пользователей с ролью «Администратор».

С помощью этого отчета можно:

оценивать общее число обращений по каждому каналу (линии);

посмотреть число уникальных контактов (клиентов) пришедших по каждой линии;

ознакомиться с мониторингом показателей за разные промежутки времени, провести оценку сезонности;

оценивать качество обработки пропущенных звонков менеджерами, узнать перезванивали ли клиентам, дозвонились ли при перезвоне.

С помощью фильтров Вы можете отсортировать звонки по длительности вызовов, по номеру телефона или названию линии, по типу вызовов (Все входящие вызовы, Уникальные).

Звонок считается Уникальным, если он поступил с определенного номера впервые за выбранный промежуток времени.

По отчету также можно посмотреть динамику входящих вызовов.

Выгрузка отчета в Excel доступна в трех видах:

«Сводная информация» содержит сводную информацию по каждой линии (количество входящих и уникальных звонков).



