Отчет «Входящие заявки»

Отчет «Входящие заявки» содержит информацию по обработке всех заявок, которые поступили в Скорозвон.

Подробнее о функционале приема заявок можно посмотреть в разделе инструкции «Интеграции/Заявки с E-mail».

Отчет показывает ход обработки заявок:

- когда поступила заявка;

- когда менеджер позвонил клиенту по заявке;

- когда менеджер перезвонил клиенту;

- сколько попыток дозвона предпринял менеджер до общения с клиентом;

- на каком этапе обработки находится заявка.

Когда приходит заявка, в отчете она показывается со статусом «В работе» и подсвечивается белым цветом.

По мере обработки заявок изменяются статусы, также меняется цветовое отображение статусов. Расшифровка статусов показана ниже в инструкции.

Попытки - это попытки дозвона менеджеров до клиентов по заявкам. По отчету можно посмотреть попытки по нескольким промежуткам времени: в первые 24 часа, вторые 24 часа, третьи и т.д. Отчет также показывает промежуточные статусы, которые проставляются за каждый промежуток времени.

Расшифровка статусов заявок

- Дозвон - если менеджер поговорил с клиентом и разговор был от 15 секунд в любой из промежутков времени, при этом попытки дозвона были в каждый промежуток времени

- Дозвон* - если менеджер совершил успешный звонок (был разговор с клиентом от 15 секунд) в любой из промежутков времени, при этом попытки дозвона были в не каждый промежуток времени

- Недозвон - если менеджер звонил клиентам по заявке, но разговора от 15 секунд не было в течении 10 дней с момента появления заявки

- В работе - если менеджер звонил, но не было разговора от 15 секунд в первые 24 часа после появления заявки, при этом менеджер пробовал дозвониться до клиента в каждый временной промежуток

- В работе* - если менеджер позвонил клиенту, но не было разговора от 15 секунд, при этом менеджер в один из временных промежутков не звонил клиенту

- Потерян - менеджер не совершал попыток дозвона до клиента в течении 10 дней.

Отчет можно выгрузить в Excel за определенный период, отсортировав заявки по статусам, ответственному менеджеру.

В выгруженном файле Excel будут следующие поля: