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Отчет «Входящие заявки»

Отчет «Входящие заявки» содержит информацию по обработке всех заявок, которые поступили в Скорозвон.

Подробнее о функционале приема заявок можно посмотреть в разделе инструкции «Интеграции/Заявки с E-mail».

Отчет показывает ход обработки заявок:

- когда поступила заявка;
- когда менеджер позвонил клиенту по заявке;
- когда менеджер перезвонил клиенту;
- сколько попыток дозвона предпринял менеджер до общения с клиентом;
- на каком этапе обработки находится заявка.

Когда приходит заявка, в отчете она показывается со статусом «В работе» и подсвечивается белым цветом.

Отчет «Входящие заявки»

По мере обработки заявок изменяются статусы, также меняется цветовое отображение статусов. Расшифровка статусов показана ниже в инструкции.

Попытки - это попытки дозвона менеджеров до клиентов по заявкам. По отчету можно посмотреть попытки по нескольким промежуткам времени: в первые 24 часа, вторые 24 часа, третьи и т.д. Отчет также показывает промежуточные статусы, которые проставляются за каждый промежуток времени.

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Расшифровка статусов заявок

- Дозвон - если менеджер поговорил с клиентом и разговор был от 15 секунд в любой из промежутков времени, при этом попытки дозвона были в каждый промежуток времени
- Дозвон* - если менеджер совершил успешный звонок (был разговор с клиентом от 15 секунд) в любой из промежутков времени, при этом попытки дозвона были в не каждый промежуток времени
- Недозвон - если менеджер звонил клиентам по заявке, но разговора от 15 секунд не было в течении 10 дней с момента появления заявки
- В работе - если менеджер звонил, но не было разговора от 15 секунд в первые 24 часа после появления заявки, при этом менеджер пробовал дозвониться до клиента в каждый временной промежуток
- В работе* - если менеджер позвонил клиенту, но не было разговора от 15 секунд, при этом менеджер в один из временных промежутков не звонил клиенту
- Потерян - менеджер не совершал попыток дозвона до клиента в течении 10 дней.

Отчет можно выгрузить в Excel за определенный период, отсортировав заявки по статусам, ответственному менеджеру.

Отчет «Входящие заявки» - фото 3

Отчет «Входящие заявки» - фото 4

В выгруженном файле Excel будут следующие поля:

  • Контакт - название контакта
  • Дата создания заявки
  • Ответственный сотрудник - кому назначена заявка
  • Статус - статус, проставляемый по результату последнего взаимодействия
  • первые 24 часа
  • вторые 24 часа
  • третьи 24 часа
  • через 4-6 дн.
  • через 7-10 дн.
  • Телефоны
  • E-mail
  • Описание контакта
  • Теги
  • Дата последнего звонка
  • Время последнего звонка
  • Сценарий
  • Результат
  • Комментарий
  • Длит-ть (сек.)
  • ID записи
  • Дата события
  • Время события
  • Комментарий к событию
  • Ответственный за событие
  • Статус события