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Отчет «Выгрузка контактов»

Отчёт содержит данные контактов, имеющихся в сервисе. Полезен для создания резервной копии базы или импорта в другие приложения.

Вы можете выбрать период и пользователей, контакты которых хотите выгрузить в Excel. В файл выгрузятся все данные импортированные в сервис и добавленные в карточки в процессе работы с базой. Отметим, что комментарии и информация о звонках не выгружаются.

Отчет «Выгрузка контактов»

Отчет содержит следующие данные:

  • Менеджер
  • Дата создания
  • Время создания
  • Клиент
  • Контакт
  • Должность
  • Телефон 1,2,3
  • E-mail
  • Регион
  • Город
  • Адрес
  • Отрасль
  • Сайт
  • ИНН
  • КПП
  • Описание
  • Теги

Обратите внимание, что данный отчет выгружается в формате CSV, который нужно открывать по инструкции.