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Видео о сервисе
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Требования для работы в сервисе
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Регистрация
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Начало работы
- Настройка номера телефона
- Подключение собственной АТС
- Рекомендуемые гарнитуры
- Настройка гарнитуры на компьютере
- Выбор режима звонка
- Настройка связи при WebRTC
- Настройка связи WebRTC в Mozilla Firefox
- Настройка связи при Веб-звонке
- Настройка режима Через SIP-телефон
- Настройка данных пользователя
- Изменение пароля
- Настройка данных счета
- Пополнение баланса
- Смена тарифа
- Информирование о снижении баланса
- Отчет по балансу
- Проекты (диалер)
- Работа с почтой
- Работа с командой
- Гостевой доступ
- Работа с базой контактов
- Теги
- Работа с дублями
- Создание сценария
- Настройка норм (KPI)
- Звонки и работа в сервисе
- Настройка входящих звонков
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Отчеты
- Отчеты
- Отчет «Нормы (KPI)»
- Отчет «Количество вызовов»
- Отчет «Результаты последних вызовов»
- Отчет «Активность менеджеров по часам»
- Отчет «Занятость сотрудников»
- Отчет «Входящие вызовы»
- Отчет «Результаты всех вызовов»
- Отчет «Выгрузка контактов»
- Отчет «События»
- Отчет «Взаимодействие с клиентами»
- Отчет «Результаты анкетирования»
- Отчет «Входящие заявки»
- Интеграции
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Проекты (диалер)
- Диалер. Работа по проектам.
Отчет «Выгрузка контактов»
Отчёт содержит данные контактов, имеющихся в сервисе. Полезен для создания резервной копии базы или импорта в другие приложения.
Вы можете выбрать период и пользователей, контакты которых хотите выгрузить в Excel. В файл выгрузятся все данные импортированные в сервис и добавленные в карточки в процессе работы с базой. Отметим, что комментарии и информация о звонках не выгружаются.
Отчет содержит следующие данные:
- Менеджер
- Дата создания
- Время создания
- Клиент
- Контакт
- Должность
- Телефон 1,2,3
- Регион
- Город
- Адрес
- Отрасль
- Сайт
- ИНН
- КПП
- Описание
- Теги
Обратите внимание, что данный отчет выгружается в формате CSV, который нужно открывать по инструкции.