Отчет «Выгрузка контактов»

Отчёт содержит данные контактов, имеющихся в сервисе. Полезен для создания резервной копии базы или импорта в другие приложения.

Вы можете выбрать период и пользователей, контакты которых хотите выгрузить в Excel. В файл выгрузятся все данные импортированные в сервис и добавленные в карточки в процессе работы с базой. Отметим, что комментарии и информация о звонках не выгружаются.

Отчет содержит следующие данные:

Менеджер

Дата создания

Время создания

Клиент

Контакт

Должность

Телефон 1,2,3

E-mail

Регион

Город

Адрес

Отрасль

Сайт

ИНН

КПП

Описание

Теги

Обратите внимание, что данный отчет выгружается в формате CSV, который нужно открывать по инструкции.